台股抗跌　金管會彭金隆：投資人對於消息面有解讀能力

▲金管會主委彭金隆列席今日立法院財委會。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會主委彭金隆赴今（13）日立法院財委員接受立委質詢及報告，台股受到美中貿易戰波及，開盤大跌800多點，彭金隆重申不對股市未來評論的立場，但他認為，台股跌幅比美股來得來小，主要自4月以來，歷經貿易戰很多消息的洗禮，代表投資人及市場已有解讀以及消化的能力，接下來仍會持續關注基本面發展。

中國大陸限制稀土出國，而美國總統川普揚關稅提高100%反制，造成上周五（10日）美股大跌，立委林德福率先在今日財委會針對台股表現質詢彭金隆。

彭金隆說，消息從10月10日傳出後，導致市場波動，而今日台股跌幅相對收斂，這代表從4月貿易戰以來，投資人對於投資人有能力去消化、解讀外在訊息，由於美中是全球兩大經濟體，其任何舉動都會牽動全球資本市場，金管會將密切注意後續發展。

對於台股頻創歷史新高現象，彭金隆說，台股結構跟10年、20年前不一樣，而股市反映是基本面表現，金管會的任務是透過資訊充分揭露、監理平台，讓市場自然反映基本面。

而立委賴士葆則是接著質詢，台股漲到2萬7千點新高，將近3分之2的股票並沒有漲？AI有關的公司股票才漲，台股是不是爆出「荷蘭病」，AI有沒有泡沫化存在？

彭金隆回應，台股從過去1萬多點到2萬多點，確實集中某些產業，這跟進出口表現一致，產業有前景就會漲，大家對AI的預期樂觀，不光台股這樣，如果像2008年齊漲齊跌反而是奇怪的。

