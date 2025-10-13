快訊／台股收盤大跌378.5點　台積電跌25元至1415

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌539.32點開出，指數開低走低，盤中最高達26965.72點，最低26470.44點，終場收在26923.42點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1415元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌8.5元至213元；聯發科（2454）下跌30元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。
今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲5.8元，漲幅10％；士紙（1903）上漲5.1元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.25元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲5.5元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為新日興（3376）下跌25元，跌幅9.92％；上品（4770）下跌28.5元，跌幅9.47％；茂矽（2342）下跌2.85元，跌幅8.46％；愛普*（6531）下跌32元，跌幅8.15％；上緯投控（3708）下跌10元，跌幅7.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰福-KY（6541）
|63.8
|▲5.8
|▲10.0％
|士紙（1903）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|台火（9902）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|利奇（1517）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|森崴能源（6806）
|60.6
|▲5.5
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新日興（3376）
|227.0
|▼25.0
|▼9.92％
|上品（4770）
|272.5
|▼28.5
|▼9.47％
|茂矽（2342）
|30.85
|▼2.85
|▼8.46％
|愛普*（6531）
|360.5
|▼32.0
|▼8.15％
|上緯投控（3708）
|116.0
|▼10.0
|▼7.94％
資料來源：證交所
讀者迴響