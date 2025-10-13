快訊／台股收盤大跌378.5點　台積電跌25元至1415

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（13日）開低走低，加權指數終場大跌378.5點，以26923.42點作收，跌幅1.39％，成交量5839.69億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌539.32點開出，指數開低走低，盤中最高達26965.72點，最低26470.44點，終場收在26923.42點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1415元，跌幅1.74％；鴻海（2317）下跌8.5元至213元；聯發科（2454）下跌30元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到294.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

今天漲幅前5名個股為泰福-KY（6541）上漲5.8元，漲幅10％；士紙（1903）上漲5.1元，漲幅10％；台火（9902）上漲1.5元，漲幅10％；利奇（1517）上漲1.25元，漲幅10％；森崴能源（6806）上漲5.5元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為新日興（3376）下跌25元，跌幅9.92％；上品（4770）下跌28.5元，跌幅9.47％；茂矽（2342）下跌2.85元，跌幅8.46％；愛普*（6531）下跌32元，跌幅8.15％；上緯投控（3708）下跌10元，跌幅7.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰福-KY（6541） 63.8 ▲5.8 ▲10.0％ 士紙（1903） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 台火（9902） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 利奇（1517） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％ 森崴能源（6806） 60.6 ▲5.5 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 新日興（3376） 227.0 ▼25.0 ▼9.92％ 上品（4770） 272.5 ▼28.5 ▼9.47％ 茂矽（2342） 30.85 ▼2.85 ▼8.46％ 愛普*（6531） 360.5 ▼32.0 ▼8.15％ 上緯投控（3708） 116.0 ▼10.0 ▼7.94％

資料來源：證交所