不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝　店員：很多人搞錯了

▲店員表示，到全聯福利中心消費使用「全支付」，其實不是最聰明、划算的選擇。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者王麗琴／綜合報導

到全聯消費結帳時，店員總會這樣問「請問有全支付嗎？」而民眾也通常選擇用「全支付」，以為這樣較划算。不過一名自稱在全聯任職的店員提醒，不少人誤以為只要綁信用卡就能享回饋，但實際上若想真正獲得優惠，應該刷實體卡或是用「PXPay」優惠才較多。

一名網友近日在Threads發文指出，表示「每次看到客人出示全支付時，上面綁國泰信用卡，都很想說在全聯要用國泰cube卡綁pxpay，但想想還是不要多嘴好了。」他推測：「大概是看店員被佛心公司逼迫推銷才升級全支付，以為用全支付比較好，其實沒有喔！」

原PO表示，在全聯福利中心最簡單的支付方式是，使用國泰CUBE卡集精選，可選擇「刷實體卡」或綁「PX Pay」付款；另外，少數銀行信用卡支援透過悠遊卡／一卡通功能付款也能使用，近期台新推出的全聯聯名卡（大全聯卡）同樣可行。

原PO補充說道，至於全支付（PX Pay+）若在全聯使用，幾乎都必須採用「先儲值」或「綁銀行帳戶自動扣款」方式，使用全支付綁信用卡付款，則多數情況下，銀行回饋會被排除，無法享受信用卡的點數或現金回饋，形同「白刷」。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言「終於有人講出來事實了」、「我用悠遊卡或Apple pay結帳，店員問我有沒有升級全支付，我說有啊，但用全支付就沒有信用卡回饋」、「全支付綁信用卡可以在外面用，不適合在全聯用」。

對此，據《NOWnews》報導指出，全聯13日回應表示，此訊息並非出自全聯Threads官方帳號（@pxmart），未來將持續透過官方平台提供最新資訊。而該名網友也說明他不是全聯小編，而是全聯幸福企業的幸福店員。