台灣光罩辦理現增每股發行價35元　估可募集17.5億元　

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅 運價回跌

中國交通運輸部今(14)日起，對美國籍或由美資持股船舶徵收「船舶特別港務費」，但是今日宣布美國擁有的中國建造船舶可以豁免港口費，今日期貨市場船舶日租開始下修，到下午1:20，海岬型船11月日租下跌2854美元，跌幅10.69%，業界指出，全球近半散裝船與貨櫃船都是大陸建造，這場大戲一夕間大改變，不過還是有近半船隻需要繳交港口費

台股創高後翻黑下挫百點 法人：留心兩大訊號出現

TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是退縮）讓升高美中貿易戰情勢降温，博通攜手OpenAI合作激勵下，台股只拉回一天，今（14）日開盤創下27505.16點新高，惟午盤過後翻黑，指數一度下殺百點，台新投顧副總黃文清指出，市場對於美股財報，台積電（2330）法人抱持正面看法，多頭趨勢不變，如果短線出現巨量中長黑棒、摜破季線兩大訊號，可能是趨勢改變前兆。

台積電法說會16日登場 外媒看好第三季獲利年增28%

晶圓代工龍頭台積電（2330）預計16日舉行法說會，並將公布第三季財報，根據外媒路透社報導，預期台積電獲利會年增28%，在AI基礎建設需求強勁推動下，單季獲利有望改寫歷史新高。不過，市場也關注美國關稅政策變化，可能對後續展望帶來不確定性。

中美港口費今起開戰！航運股6檔飆漲停 散裝貨運直接受惠

中美港口費大戰戰火猛烈，今（14）日雙方就要開始各自收取額外港口費，帶動今日航運股起飛，早盤包括新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、中櫃（2613）、四維航（5608）飆漲停，至於貨櫃三雄以萬海（2615）漲勢最猛也攻漲停。

輝達AI超小電腦來了！ 4台廠率先沾光

NVIDIA 宣布正式出貨全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark。合作品牌包括4家台廠宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）以及HP、Lenovo、Dell。

一表看受益人逆勢創高6檔債券ETF 非投等債聚人氣

根據集保中心公布的10月9日最新債券ETF受益人統計資料顯示，105檔債券ETF整體受益人上週減少6037人，連續3周減少，整體今年來減少15萬8834人，總受益人來到194萬1945人創下今年新低。不過仍有包括群益優選非投等債(00953B)、第一金優選非投債(00981B)、國泰US短期公債(00865B)、富邦美債1-3年(00694B)、國泰A級醫療債(00799B)、台新美元銀行債(00842B)共6檔受益人數逆勢創下新高，整體來看非投等債最受投資人喜愛。

黃金期現貨衝破4100美元 白銀飆52.5美元同刷天價

受到美中貿易緊張局勢升溫，以及市場對美國降息的樂觀預期影響，國際黃金期現貨價格雙雙衝破每盎司4100美元新高；白銀價格也升至歷史高點。

台積電漲45元衝1460天價 台股嗨漲570點刷27493新高

美股4大指數全面收漲，台股今（14日）以27282.1點開出，指數大漲358.68點，漲幅1.33％。隨後指數漲勢擴大，漲逾570.14點至27493.56點歷史新高。

海岬型船運價飆漲是因七成航往中國 美國上市船東恐難逃港口費

中美之間今(14)日開始對對方船舶徵收額外港口費，這項收費美方今年4月17日宣布時並未造成運價飆漲，但是國要中方本月10日宣布要採取相對措施，卻立即造成運價飆漲，國內散裝船公司高階指出，主要是因為全球海岬型船，約有七成是以中國作為目的港，巴拿馬型船則有三成。

一表看13家金控獲利 前9月共賺進4328億元

9月13家金控獲利全數出爐，受惠台股漲到2萬7千點以上新高，投資收益挹注下，壽險型金控獲利表現佳，富邦金（2881）、中信金（2891）為金控公司當中，唯二單月獲利突破百億元，合計13家金控前9月獲利為4328.27億元，年減10%，中信金、玉山金（2884）、永豐金（2890）、第一金（2892）、華南金（2880）等5家金控前9月獲利都寫下歷史同期新高。