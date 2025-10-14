台灣光罩辦理現增每股發行價35元　估可募集17.5億元　

▲台灣光罩。（圖／資料照／台灣光罩）
記者高兆麟／台北報導
台灣光罩（2338）為調整集團策略、強化營運韌性，董事會決議辦理現金增資五萬張，每股發行價格新台幣35元，預計增資17.5億元。資金將用於償還銀行借款，改善資本結構、提升財務穩健度，是集團永續發展佈局之一環，更為後續設備投資與技術升級預留彈性。
台灣光罩今日以下跌0.35元或0.88%、39.25元作收。
台灣光罩近期啟動組織再造並加速子公司整合。董事會近期眾多訊息公告。集團旗下事業體：「百樂千翔」完成組織分拆，將原有業務落實專業分工，分別聚焦於儲能系統與氫能源應用領域。原「百樂千翔」在鉛酸電池與模組化儲能系統具深厚技術基礎；新設公司「藍鵲創能」專注於氫能源與再生能源應用。
董事會上週也通過分拆鋼構事業體，並設立子公司「台灣雷銲科技股份有限公司」，預計增發新股引進新台幣1.2億策略投資人，加速推廣自動化焊接技術。憑藉技術、智權與成本優勢，打造綠建材，深耕建築產業運用。
另外其他子公司「閃點半導體」9月底完成減資作業，並且10月引進策略投資人完成增資作。「昱嘉科技」將啟動新一輪募資計畫，延伸光學與隱形眼鏡製程技術，著重於多彩及功能性的產品線，拓展市場版圖。此外，「美祿科技」與「艾格生科技」正進入整合階段，可望從上游材料端到後段製程的垂直整合，降低成本提高市場競爭力，且致力於新技術的開發及授權，以鞏固公司整體競爭力及營運效率。
目前集團子公司透過分拆與投資案推進，多軌並進佈局，同時台灣光罩本身聚焦核心業務，秉持穩健策略，開創成長新動能。
