ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

南京VEU授權被美國撤銷　台積電：中國客戶仍可用全球先進製程

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲美國年底撤銷南京VEU授權，但台積電營運不受影響。（圖／記者高兆麟攝）

記者董美琪／綜合報導

美國將於2025年12月31日撤銷台積電南京晶圓廠的「驗證後最終用途」（VEU）授權，但台積電強調，這不會影響南京廠正常運作。台積電中國大陸業務負責人羅鎮球表示，只要符合相關監管規定，中國客戶仍能利用公司全球製造網路中的先進製程技術，不必受限於南京廠的16奈米或28奈米產能。

台積電持續因應 確保營運穩定

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電9月曾表示，已收到美方通知，南京晶圓廠的VEU授權將於年底撤銷，公司正在評估對策並採取適當措施，確保營運穩定。台灣經濟部指出，未來南京廠若進口每台美國設備，都需單獨申請許可。

羅鎮球在2025年國際電腦輔助設計大會（ICCAD）上說明，南京廠產能分配並非只依據客戶所在地，而是依照技術需求、產品定位及合規性安排。他指出，市場上長期存在的誤解，即中國企業只能使用南京廠產能，其實不符合事實。

全球製程支援中國客戶 3奈米晶片案例驗證

他強調，台積電正逐步解決VEU限制帶來的問題，確保能履行對客戶的交付承諾。只要符合法規，中國客戶可透過全球製造網路使用更先進的製程，例如小米日前發表的「玄戒O1」晶片，就是採用台積電第二代3奈米製程，這也側面證明了羅鎮球的說法。

羅鎮球補充，作為全球唯一大規模量產3奈米晶片的代工廠，台積電的技術成熟度和產能規模，是小米實現先進晶片商業化的核心保障，凸顯公司靈活部署全球製程資源的能力。

關鍵字： 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台東6.1地震】巨晃全家人驚慌逃離！狗狗：？？？

推薦閱讀

千億級00929大換血增台積電等16檔　3檔ETF換股一次看

千億級00929大換血增台積電等16檔　3檔ETF換股一次看

台灣指數公司宣布中信上櫃ESG 30（00928）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）三檔ETF追蹤指數成分股變動，當中00929資產規模最大達1321億元將納入台積電（2330）、聯發科（2454）等16檔成分股，刪除創見（2451）等6檔成分股，此次成分股調整將今（26）日盤後，下周一（29）日起生效。

2025-12-26 17:46
21萬股民注意！統一00981A改為季配息　明年3／2公布配息預估

21萬股民注意！統一00981A改為季配息　明年3／2公布配息預估

21萬股民注意，為滿足投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月，根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於明(2026)年3月2日公布預估配息金額、3月13公布實際配息金額，並於3月17除息，投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日入帳。

2025-12-26 13:48
記憶體價格飆升衝擊PC產業　日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格飆升衝擊PC產業　日系品牌傳評估漲價轉嫁成本

記憶體價格持續走高，開始對日本 PC 產業營運造成壓力。夏普（Sharp）旗下 PC 子公司 Dynabook 表示，相關成本已超出企業可自行吸收的範圍，正評估未來調漲產品價格的可能性。

2025-12-26 12:55
日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

受日本央行升息和財政風險影響，市場對日圓的看跌情緒加劇，根據《彭博》報導，包括摩根大通在內大型投資銀行外匯策略師預測，由於日美之間仍存在較大的利差、實際利率為負以及持續的資本外流，悲觀看待日圓兌美元走勢，估明年（2026）底觸及165。

2025-12-26 10:53
記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

根據外媒Wccftech報導，全球記憶體晶片供應正面臨嚴重短缺，特別是高頻寬記憶體（HBM）與低功耗記憶體（LPDDR），在AI需求快速成長下，供需失衡情況前所未見，並引發科技大廠之間的「搶貨大戰」，甚至有一名Google高階採購主管因未能提前簽長約，導致HBM供應不足遭到解雇。

2025-12-26 10:07
金價飆破4500美元還沒到頂？「黃金王子」曝2026年上看5200

金價飆破4500美元還沒到頂？「黃金王子」曝2026年上看5200

國際金價持續走揚，近期每盎司價格突破4500美元，再創歷史新高。台灣銀行貴金屬部經理楊天立指出，儘管今年金價漲幅驚人，但在全球政經高度不確定情況下，黃金被視為「買保險」的避險資產，市場仍願意承擔更高成本，對2026年金價的預期區間，上緣已看至5200美元。

2025-12-26 20:07
擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」　良率達99%

擷發科首顆自研NFC晶片「一次投片成功」　良率達99%

ASIC設計廠擷發科（7796）今日宣布，自主研發之首顆 NFC收發器 IC 已完成晶片測試與驗證程序。此專案創下「FTR（First-time-right）」的卓越紀錄，且初步測試良率高達 99%，展現擷發科在混合訊號設計與晶片製程管理上的高度成熟。擷發科表示，面對類比與射頻設計的高複雜度挑戰，公司研發團隊憑藉深厚的技術積累，使首顆 NFC IC 在第一次投片即通過全數功能驗證。

2025-12-26 19:13
長榮航空董事會決議斥資19.4億美元　增購4架波音787-9客機

長榮航空董事會決議斥資19.4億美元　增購4架波音787-9客機

長榮航空（2618）因應航線佈局及營運需求，今日董事會決議增購4架波音787-9客機，交易總金額不超過19.4億美元，同時依據未來中長期機隊規劃需求，延長4架波音777-300ER租期。

2025-12-26 18:57
散裝船運BDI今年全年年減4%、Q4增幅高達47%　明年看好

散裝船運BDI今年全年年減4%、Q4增幅高達47%　明年看好

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(25)晚封關，全年均數為1681點，年減4%，整體市場呈現倒吃甘蔗狀況，第四季指數來到2159點，年增率高達47%，中國進出量佔42%。國內各家散裝船公司都估明年市場發展會優於今年，如果俄烏戰爭結束，還會有加分作用。

2025-12-26 18:30
永豐金子公司京城銀通過處分京城租賃全數股權　明年1／30交割

永豐金子公司京城銀通過處分京城租賃全數股權　明年1／30交割

永豐金（2890）旗下子公司京城銀行，於今（26）日召開董事會決議通過處分其子公司京城銀國際租賃股份有限公司（京城租賃）100%股權。交易總金額為20 億元，預定於明（2026）年1月30日辦理股權轉讓交割事宜。

2025-12-26 18:27

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1億一注獨得　獎落苗栗頭份

AI伺服器＋記憶體雙噴！5台廠成最大贏家

繼承950萬遺產「想進股市拚一把」提早退休！全場勸退

21萬股民注意！統一00981A改為季配息　明年3／2公布配息預估

大盤指數衝28590創高　4檔主動式台股ETF股價刷新記錄　

萬海運力估計2028年將一舉超越以星與陽明　進入全球前十大排行榜

台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘

記憶體短缺搶不到貨！　傳華碩準備明年進軍 DRAM 市場

2026出國玩注意！1張航空聯名卡掰了　中信銀擴大信用卡機場接送服務

金價引爆「下車潮」！今年暴漲近7成創46年紀錄　貴金屬高檔震盪

LINE Pay Money開通7-ELEVEN餘額付款　會員人數破200萬

即／威力彩17槓下期飆3.5億

日央升息救不了日圓！　分析師悲觀估2026年貶至165

記憶體搶貨火熱　外媒爆Google採購主管未搶到足夠庫存遭解雇

金價還沒到頂？專家：明年上看5200

千億級00929大換血增台積電等16檔　3檔ETF換股一次看

精度做到1微米卻怕「被看不見」：工具機產業的隱形危機

銅價刷高！5檔電線電纜股「漲價題材」助陣　華新放量強漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366