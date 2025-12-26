南京VEU授權被美國撤銷　台積電：中國客戶仍可用全球先進製程

▲美國年底撤銷南京VEU授權，但台積電營運不受影響。（圖／記者高兆麟攝）



記者董美琪／綜合報導

美國將於2025年12月31日撤銷台積電南京晶圓廠的「驗證後最終用途」（VEU）授權，但台積電強調，這不會影響南京廠正常運作。台積電中國大陸業務負責人羅鎮球表示，只要符合相關監管規定，中國客戶仍能利用公司全球製造網路中的先進製程技術，不必受限於南京廠的16奈米或28奈米產能。

台積電持續因應 確保營運穩定



[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電9月曾表示，已收到美方通知，南京晶圓廠的VEU授權將於年底撤銷，公司正在評估對策並採取適當措施，確保營運穩定。台灣經濟部指出，未來南京廠若進口每台美國設備，都需單獨申請許可。

羅鎮球在2025年國際電腦輔助設計大會（ICCAD）上說明，南京廠產能分配並非只依據客戶所在地，而是依照技術需求、產品定位及合規性安排。他指出，市場上長期存在的誤解，即中國企業只能使用南京廠產能，其實不符合事實。

全球製程支援中國客戶 3奈米晶片案例驗證



他強調，台積電正逐步解決VEU限制帶來的問題，確保能履行對客戶的交付承諾。只要符合法規，中國客戶可透過全球製造網路使用更先進的製程，例如小米日前發表的「玄戒O1」晶片，就是採用台積電第二代3奈米製程，這也側面證明了羅鎮球的說法。

羅鎮球補充，作為全球唯一大規模量產3奈米晶片的代工廠，台積電的技術成熟度和產能規模，是小米實現先進晶片商業化的核心保障，凸顯公司靈活部署全球製程資源的能力。