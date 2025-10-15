ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電漲15元至1440　台股大漲230點收復2萬7

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（15日）以26911.05點開出，指數大漲117.9點，漲幅0.44％。隨後因台積電（2330）漲勢擴大至上漲15元、暫報1445元，台股大漲230.13點至27023.28點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1435元，漲幅0.7％，隨後上漲15元至1445元；鴻海（2317）上漲1.5元至207.5元；聯發科（2454）上漲20元至1325元；廣達（2382）上漲1元來到285元；長榮（2603）下跌3元至186元。

美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲202.88點或0.44％，收在46270.46點；標準普爾500指數下跌10.41點或0.16％，收6644.31點；那斯達克指數下跌172.91點或0.76％，收在22521.7點；費城半導體指數下跌153.14點或2.28％，收6570.33點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 46270.46 ▲202.88 ▲0.44%
S&P500 6644.31 ▼10.41 ▼0.16%
NASDAQ 22521.7 ▼172.91 ▼0.76%
費城半導體指數 6570.33 ▼153.14 ▼2.28%

資料來源：證交所

