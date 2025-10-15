韓券商看好全球AI晶片需求　估2028年達短期高峰

▲AI晶片。（示意圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

韓國券商現代汽車證券（Hyundai Motor Securities）預估，全球人工智慧（AI）晶片需求將在2028年達到短期高峰，帶動韓系晶片銷售規模在未來三年內有機會成長一倍。

根據koreajoongangdaily報導，現代汽車證券研究中心主管盧根昌（Roh Geun-chang） 10日於韓國交易所（Korea Exchange）舉行記者會表示，AI晶片需求成長主要受到AI伺服器等相關基礎設施投資帶動，預期市場將在2028年前後迎來階段性高點。他指出，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）正大舉投資約1兆美元建構資料中心基礎設施，進一步推升整體需求。

盧根昌指出，依產品類別觀察，高頻寬記憶體（HBM）市場今年將出現爆發性成長，預估規模可達416億美元，年增約125.5%。若HBM產能在未來數年內增加2.5倍，韓國半導體廠商的銷售額「將可望在三年內成長近一倍」。

他並預測，全球記憶體晶片市場規模將達到2,010億美元、創歷史新高；晶圓代工市場也可望年增22.1%，達1,708億美元。

盧根昌指出，儘管近期晶片股快速上漲可能引發部分投資人疑慮，但韓國半導體產業預料將持續維持良好表現至2028年。他強調，半導體仍是推動韓國股市「升級」的關鍵核心產業。