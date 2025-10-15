ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：川普帶來新的驚嚇　全球股市進入修正的階段

圖／先探投資週刊 提供

台灣在雙十國慶前夕，川普在他的Truth Social上面發下長文，揚言要對中國加徵一○○％關稅，理由是中國這一連串對船舶課稅、稀土管制激怒了川普。這個消息大約在十日的晚間出來，第一時間全世界股市都上演跳水行情，美國道瓊指數從開盤不久上漲二七二點變成下跌八七八．八二，標普跌一八二．六七，跌幅是二．七一％。Nasdaq更是重挫三．五六％，更可怕的是費城半導體指數大跌四三二．六，跌幅達六．三二％，歐洲股市盤中也跟著大跌。

文／謝金河

回頭來檢視個股，TSMC ADR跌十九．二二美元，跌幅六．四一％，Nvidia也跌九．四一美元，跌幅四．八九％，連日大漲的AMD重挫十七．九九美元，跌幅七．七二％；漲幅超過一倍的Intel也跌一．四三美元，AVGO跌二○．三九美元，跌幅五．九一％。ASML也重挫四四．三五美元，跌幅四．五二％，最近記憶體表現很好的美光（MU）也跌十．七三美元，看起來未來一周，全球股市都會在川普式震盪中，尤其是星期一開盤的亞洲股市。

川普的路數人盡皆知？

川普每一次出招，都會在資本市場掀起波瀾，威力最大的是四月二日的對等關稅，台股從四月七日跌到四月九日，三天重挫，加權指數下殺到一七三○九，很多人都在那三天狂殺中斷頭。不過川普不停祭出談判手段，全球股市又紛紛創新高。這次川普對著中國，目的是要跟中國談判，這次APEC在首爾登場，川普和習近平是否見面？備受外界關注。川普每一次出招，都有他的路數，這次對中國加稅一○○％，當然會引起市場驚嚇，我在ＦＢ上看到十月十三日的台股肯定「開盤即收盤」，這是過度悲觀的看法。十二日川普又在他的自媒體自圓其說，說他不是要傷害中國，川普一貫放話、驚嚇，立即又改口，這是他的標準作業模式，資本市場會受到他的影響，但關鍵仍在基本面。

這一個月來，ＡＩ大造勢，所有消息都圍繞著黃仁勳、蘇姿丰及Sam Altman三個人跑，先是輝達宣布投資OpenAI一○○○億美元，OpenAI向輝達購置ＧＰＵ，然後OpenAI又下單甲骨文三○○○億美元購置數據資料中心。另一邊AMD的蘇姿丰也向OpenAI招手，談妥讓OpenAI以每股○．○一美元入股十％AMD。這一輪操作，OpenAI頓時成最大贏家，未上市獨角獸市值達五○○○億美元，現在AMD、輝達爭搶OpenAI，只要OpenAI正式上市，市值很容易突破兆美元以上，這個時候市場上開始擔心ＡＩ泡沫何時會爆破。

台灣記憶體股甦醒了

這一番大造勢，ＡＩ相關個股股價都創新高，Nvidia最高到一九三．三美元，市值到四．七兆美元，TSMC ADR跑到三○七．三美元，市值突破一．六兆美元，已經超過沙國石油公司Aramco。AMD因為與OpenAI「綁定」，股價從最慘的七六．四八美元衝到二四○．一美元，市值跑到三八二二．七七億美元，這次AVGO沒有創新高，但市值仍領先TSMC ADR，荷蘭的ASML最慘跌到五七八．五一美元，這回漲到一○五九美元，幾乎快漲一倍，黃仁勳、蘇姿丰、Sam Altman全力上演的ＡＩ傳奇，牽動全球股市，尤其是半導體股的大漲。（全文未完）

圖／先探投資週刊 提供

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

巨大集團（9921）今（15）日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策——所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識(identify)、評估(assess)並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。

2025-10-15 14:32
台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）今（15）日在歐股盤前公告第3季訂單量優於預期，時值台股臨收盤前半小時交易時間，台積電（2330）收盤前7分鐘一舉攻上1465元新天價，市值飆至37.99兆元，逼近38兆水準。

2025-10-15 14:29
ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

半導體設備大廠ASML今日發佈 2025 年第三季財報，同時也透露，儘管第三季的訂單量超過市場預期，但預計明年來自中國的需求將大幅下降，但儘管如此，ASML仍預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。

2025-10-15 14:14
快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

台積電（2330）今（15）日收盤前7分鐘遇大單敲進，奔上1465元新天價，由於明（16）日法說前有多筆大單敲進，讓市場振奮。

2025-10-15 13:28
輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

2025-10-15 12:03
PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

AI伺服器需求大增，PCB產業迎來好年IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，一路旺到明年，在基本面加持下，今（15）日股價大反彈，景碩傳出打入輝達（NVIDIA）供應鏈， 率先漲停鎖死，南電跟進漲停。

2025-10-15 10:28
稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

2025-10-15 11:08
記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體晶片大廠美光科技週二股價收跌3%，主因半導體族群受中美貿易緊張升溫拖累，同時遭外資調降投資評等。

2025-10-15 10:50
AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

2025-10-15 10:24
鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

2025-10-15 09:42

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

全台工程師年薪排行　苗栗超車台北

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

輝達員工被哈瑪斯囚738天　同事報喜：股票漲了

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

AI投資恐「泡沫破滅」！IMF示警

快訊／中國宣布免除美國擁有陸造船舶港口稅　運價回跌

謝金河點名「下一位馬斯克」：曾直撲台積電、鴻海

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

大樂透下期飆3.1億　百萬紅包送出5組

不是全支付！全聯「最優惠結帳方式」曝

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

市值型ETF選股差異化　00922增「剔除虧損股」篩選機制

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

中環利用陽明漲停板大賣7617張　處分損失約6056萬元

ETtoday財經雲

