美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

圖／先探投資週刊 提供

中國遽然宣布稀土出口管制，美國口頭回應將對中輸美產品關稅課徵100％關稅等報復手段，關稅戰再起！惟距管制稀土出口及美國拉高關稅尚有一段時間，只要國際股市未連續重挫，正值九月公布營收創高者，可趁拉回布局佳績股。

文／方亞申 圖／先探投資週刊提供

中國商務部在十月九日突然宣布為維護國家安全和利益，對使用含有、集成或者混合原產於中國的稀土產品出口經營者需要取得中國的出口許可，並公告表示稀土加工和磁材製造相關設備和工程技術也將受到管制，從十二月一日開始實施。美國總統川普最先反應是，將自十一月一日起對中國額外徵收一○○％的關稅並對全部關鍵軟體實施出口管制。如果如川普所言，加計原本五五％稅率，則中國輸往美國貨品稅率將達一五五％！

對半導體業尚無顯著影響

美股反應是三大指數十日下跌一．九至三．五六％，費半則是大跌六．三二％，是四月初以來單日最大跌幅。由於美國政府關門，沒有數據顯示下旬聯準會是否進一步降息？未來一周開始，美國企業將開始公布第三季財報，加上美中關稅戰再起，正值標普、那指、費半近期還一度創歷史新高，拉回賣壓相較重。美股雖重挫，但雙方皆未說死，川普語氣又見放軟，且月底韓國舉行APEC會議，兩國領導人見面並未喊停，除非國際股市連續大跌，否則趁著漲多遇利空拉回，季線未破前多頭格局未變。

另一方面，美國報復性提高一○○％關稅實施日期是十一月一日、中國管制稀土是十二月一日，這中間尚有協商時間；再者美國早就積極尋找稀土來源，包括巴基斯坦、澳洲、烏克蘭、非洲乃至美國本身，稀土並非僅有中國生產，拉長時間仍不難解決。中國管制出口利空應屬短暫，預期美國降息、企業財報依舊是市場焦點。

台股從九月起在台積電帶頭衝鋒下，幾乎呈現六○度上升，即便美中貿易戰再起，轉眼間台股指數又超過香港恆生指數。當然台積電上漲與美國ＡＩ股輝達、超微、博通等關係密切，但最重要是繼前周輝達投資未上市獨角獸OpenAI一千億美元，OpenAI轉而向甲骨文購買算力，甲骨文再向輝達買進ＡＩ晶片，形成另類循環。近一周又見到OpenAI向超微下單，計畫購買相當於六ＧＷ算力晶片，相當於數百億美元，刺激超微股價一周不到，從一六五美元直奔二四○．一美元，漲幅高達四五％；回報是當OpenAI買進超微ＡＩ晶片到一ＧＷ時，OpenAI可以每股一美分買進超微十％股權，並預示著ＡＩ硬體支出將進入高速成長期。

再來繼輝達向OpenAI投資一千億美元後，再加入馬斯克麾下新創公司xAI籌資計畫。xAI目前進行的新一輪募資規模已超出規劃達到二○○億美元，當中包括輝達約二○億美元股權投資。輝達透過股權投資約二○億美元，且擬透過一家特殊目的公司 （ＳＰＶ）的股權和債務執行，將購買輝達ＧＰＵ並租賃給xAI，為期五年。輝達積極協助客戶加速ＡＩ發展，此類獨特的交易結構以ＧＰＵ為擔保而非公司本身，ＧＰＵ價值已到足以當成擔保品了。

而上述這些半金融操作主要發起者就是OpenAI，其底氣就是每日挾著超過八億用戶數，且積極與知名網站如Spotify合作擴展市場，黃仁勳認為未來這家公司總市值將上看一兆美元（目前估值約五千億美元），再從OpenAI向超微、甲骨文、輝達購買算力、晶片輻射出去，攪動金融市場數千億美元。好壞難說，至少市場埋單，對於硬體生產的台廠自然是利多。

其實近期不僅是台灣龍頭台積電上漲，日本的總市值王軟銀股價也創新高，韓國的三星、海力士；中國的阿里巴巴、騰訊、京東、寒武紀、中芯、晶合、華虹等半導體，技術上都是多頭或創新高。對照美國的費半，今年漲幅從四月一度下跌約二○％，到現在倒漲逾三十％，今年表現已超過香港、深圳，居全球主要股市第四名，美國及亞洲漲勢主要重心就是ＡＩ；而不管是中國華為或是美國OpenAI大動作，都是擴大ＡＩ基礎建設或應用範圍，最終都需要ＡＩ晶片及伺服器，黃仁勳接受CNBC訪問時稱今年對ＡＩ運算的需求大增，尤其是過去六個月。

台積電超車港股的最大功臣

黃仁勳表示，ＡＩ推理模型使用的運算能力和ＡＩ的市場需求都呈現指數型成長，最新一代Blackwell處理器的需求非常高，現在ＡＩ產業才剛處於新一輪建設周期的起點。可以預期對於幾乎唯一能生產ＡＩ晶片的台積電（2330）自然是利多，可以說贏者通吃。台積電公布的九月合併營收為三三○八．九億元，月減一．四％、年增三一．四％，為歷史第三高紀錄；累計今年前三季合併營收達二．七六兆元、較去年同期成長三六．四％。第三季合併營收為九八九九億元，超越財測高標水準。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2374期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

捷安特遭美祭暫扣令　巨大宣布2重點「零招聘費擴大至現職移工」

巨大集團（9921）今（15）日宣布擴大「零招聘費政策」的適用範圍，規劃補償目前在職移工過去所支付的招聘費用。此舉延續自2025年1月1日起已實施的政策——所有新聘移工之仲介費、服務費及相關規費皆由公司全額負擔，移工無須支付任何招聘費用。為此，巨大集團目前已委請國際知名第三方查核機構協助辨識(identify)、評估(assess)並規劃具體補償方案，以落實公平與責任。

台積電拉尾盤原因曝光！　上游設備廠訂單量優於預期

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）今（15）日在歐股盤前公告第3季訂單量優於預期，時值台股臨收盤前半小時交易時間，台積電（2330）收盤前7分鐘一舉攻上1465元新天價，市值飆至37.99兆元，逼近38兆水準。

ASML估第4季表現非常強勁　惟中國2026年需求大幅下降

半導體設備大廠ASML今日發佈 2025 年第三季財報，同時也透露，儘管第三季的訂單量超過市場預期，但預計明年來自中國的需求將大幅下降，但儘管如此，ASML仍預計 2026 年的總銷售淨額不會低於 2025 年。

快訊／台積電收盤前7分鐘拱上1465元天價　台股漲逾410點

台積電（2330）今（15）日收盤前7分鐘遇大單敲進，奔上1465元新天價，由於明（16）日法說前有多筆大單敲進，讓市場振奮。

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

輝達（NVIDIA）在美國舉行的 OCP Global Summit 2025 大會上，正式宣告資料中心進入「800 VDC（伏直流）」電力大革命時代，並公布基礎設施合作夥伴名單。外資指出，這些合作夥伴將參與輝達新一代 Kyber 機架式伺服器架構 的建置計畫，每機架配置高達 576 顆 Rubin Ultra GPU，預計於 2027 年實現目標，其中有 4 家台廠被點名為建置先驅。

PCB載板三雄衝！2檔飆漲停　景碩傳打入輝達供應鏈

AI伺服器需求大增，PCB產業迎來好年IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，一路旺到明年，在基本面加持下，今（15）日股價大反彈，景碩傳出打入輝達（NVIDIA）供應鏈， 率先漲停鎖死，南電跟進漲停。

稀土行情翻臉！　聯友金屬盤中跌逾5％

中國大陸宣布自12月加大限制稀土出口力道，美國總統川普揚言加徵關稅，事後又發文與中國大陸的貿易關係「一切都會沒事」，也讓稀土話題降温，概念股聯友金屬-創（7610）今（15）日股價上衝122.5元，立即翻黑跌至110.5元，跌幅5%，惟閎暉（3311）、衛司特（6894）仍維持紅盤，而美琪瑪（4721）則在75.9元平盤附近游走。

記憶體大廠美光遭降評股價跌　外資：估值觸頂、AI題材不敵台積電

記憶體晶片大廠美光科技週二股價收跌3%，主因半導體族群受中美貿易緊張升溫拖累，同時遭外資調降投資評等。

AI裁員潮來了！　華爾街投行高盛啟動「OneGS 3.0」提前砍人

AI時代來臨，華爾街也開始進行人力大洗牌。投資銀行巨頭高盛（Goldman Sachs）近期啟動新一輪組織調整計畫「OneGS 3.0」，不僅提前執行年度裁員，還傳出年底前將放緩招募新血。這波人事異動與推動AI自動化策略密切相關，宣告金融業正式邁入「人機協作」新階段。

鮑爾暗示放鴿！黃金期貨衝破4200美元新高　現貨飆天價追趕中

受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示本月底降息，以及中美關係緊張等2大因素影響，國際金價再次刷新紀錄，紐約期貨黃金台北時間今（15）日上午9點左右首度衝破每盎司4200美元新高，現貨黃金飆每盎司4180美元新天價追趕中。

