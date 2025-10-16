專家買美股3／該選新兵？專家：00924專選成長股 00830單押半導體

財經中心／綜合報導

美股ETF熱度延燒，今年新兵陸續掛牌登場，面對產品日益多元，投資人該選老將還是搶搭新兵熱潮？專家認為，選ETF不能只看股價便宜與否，想參與美股長期成長行情，應掌握三大關鍵：看指數編制、重視分散配置、善用定期定額。

今年共有9檔美股ETF加入市場，7檔已掛牌、另2檔也可望近期上市，讓原型美股ETF總數達到23檔。同時，根據CMoney統計，目前美股ETF總規模已突破2,000億元，受益人數更超過51萬人，雙雙達歷史新高，顯示投資人對美股布局意願顯著升溫。

由於多數新上市的美股ETF股價僅約10元上下，究竟該買「老將」還是「新兵」？專家指出，挑選ETF不能只看價格，想掌握美股成長契機，應掌握三大原則：

一、看指數編製，能漲也要抗跌

ETF的核心在於所追蹤的指數設計，好的指數編制不僅能「隨漲抗跌」，更能兼顧穩健與成長。觀察今年美股ETF表現，整體績效亮眼，國泰費城半導體（00830）與兆豐洲際半導體（00911）最為優異，報酬率均超過20%，分居冠亞軍；國泰北美科技（00770）、統一FANG+（00757）及復華S&P500成長（00924）則以約10%至14%的漲幅緊追在後。

若進一步觀察抗跌能力，00757、00924最具韌性，今年4月美股重挫時，00757逆勢上漲，00924僅小跌1.1%，分別拿下當月美股ETF績效第一與第三。因此，綜合今年漲勢與抗跌表現，00757、00924堪稱優選，且兩檔規模皆逾百億元，流動性佳、進出方便。

二、重分散配置，優選市值型ETF

美股波動劇烈，不宜重押單一產業，除非能承擔高風險，否則應以分散產業配置為原則。以今年4月美股崩跌為例，美國總統川普於4月2日宣布大規模對等關稅，稅率遠超預期，引發隔日美股全面重挫，費城半導體指數暴跌近10％，那斯達克重挫近6％，顯示即便同屬科技族群，聚焦單一產業的半導體類股在市場劇烈修正時跌幅往往更深。

因此，若想參與美股的長期成長契機，建議以涵蓋多元產業、分散風險的「市值型ETF」為核心配置，更能兼顧波動與穩健成長，例如元大S&P500（00646）、復華S&P500成長（00924）等。其中00924從標普500中精選約200檔高獲利成長股，不僅今年以來報酬率9.4%，自4月股災後反彈更近39%，不僅超越科技型的00662，更大幅領先同為市值型的00646，展現兼具穩健與成長的特質。

三、靠定期定額，紀律進場抗波動

美股波動高，也讓愈來愈多投資人選擇「定期定額」分批進場。根據證交所資料，五檔百億級美股ETF皆擠進定期定額前20名，9月單月交易戶數合計達9.8萬戶，人氣持續飆升、再創歷史新高。

其中，統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）皆超過2.4萬人，富邦NASDAQ（00662）、國泰費城半導體（00830）、復華S&P500成長（00924）則介於1.3萬~1.7萬戶之間，顯示科技主題與市值型ETF深獲定期定額投資人青睞。

法人建議，面對美股波動與市場變數，投資人若想參與長期成長行情，又能夠分散風險，定期定額布局市值型ETF，是兼顧紀律投資與報酬表現的好方法。尤其具備成長潛力與抗跌特性的ETF，更適合長期核心持有。