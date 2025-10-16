玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

▲80年代的玉女歌手徐仲薇，如今已經是「外銀最美CEO」，掌管全球12兆資產。（圖／翻攝渣打集團官網）

記者葉國吏／綜合報導

80年代家喻戶曉的玉女歌手徐仲薇，現在已經是掌管全球12兆資產的渣打集團高層，被媒體稱為是「外銀最美CEO」。

現年62歲的徐仲薇，出生台灣、9歲移民加拿大，年少時就展現音樂天賦，唱歌成了她最快樂的事。1984年，她正式出道；1988年徐仲薇在哥倫比亞大學攻讀MBA時，成功進入花旗銀行成為儲備人員。1990年，她移居新加坡，並在花旗銀行耕耘長達18年。2009年，她加入渣打銀行，現任大中華暨北亞區行政總裁及全球財富管理暨消費金融行政總裁，帶領團隊在資產管理規模及財管收入上均有驚人成績，成為金融圈的佼佼者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在近日的「台灣週」活動中，徐仲薇以台灣金融市場潛能為主題發表演講，指出台灣已成為亞太財富管理版圖的重要支柱。她分析，世代財富傳承及投資多元化正重塑區域格局，台灣擁有強大的經濟基礎與前瞻政策，可望在全球資產管理領域扮演更重要角色，進一步深化與國際金融市場的連結。

徐仲薇當年曾推出《我孤獨》、《午夜重複的夢》等熱門專輯，還演唱了電影《孽子》主題曲《哦！你也在這裡》。她與李宗盛、周華健、姜育恆等同時期進入歌壇。徐仲薇曾表示，小時候她到哪裡都喜歡唱歌，夢想成為職業歌手，但她清楚歌手生涯有限，因此在累積一定成績後選擇轉戰金融領域。