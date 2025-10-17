情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗　揭開感情中的金錢雷區

▲「浪漫儀式感」vs.「務實存錢派」，你和另一半金錢觀合嗎？（圖／免費圖庫PEXELS）

在戀愛關係中，談錢究竟會不會傷感情？Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集聚焦在「情侶財務管理」，主持人強尼與海晴揭露戀愛與同居後最常見的金錢摩擦。

節目中指出，許多情侶交往時相安無事，但一旦進入同居生活，支出項目從約會費用變成水電、租金及日常開銷，若事前缺乏溝通，往往容易引發爭執。除了同居開銷，金錢價值觀落差更是隱形危機，當一方偏向「及時行樂」，另一方則屬於「節儉控管」，消費習慣差異就可能演變成關係破裂。

對此，主持人建議情侶在同居前應先釐清「共同支出」的規則，像是是否採用AA制、依收入比例分攤或設立共用帳戶。同時，也應預留「自由支配金」避免雙方過度干涉，也能維持彼此的自主空間。

節目中還分享「10題金錢價值觀快問快答」，幫助情侶快速檢測彼此差異。例如「中了100萬元會怎麼用？」、「能不能接受對方有負債？」、「節日是否一定要慶祝？」等問題，透過這些問題能清楚雙方在「自由享樂」與「穩健控管」之間的偏好。

節目最後強調，許多感情走不下去，並非因為收入多寡，而是「從未談過錢」。若能在戀愛初期就建立透明的財務規劃，不僅能減少誤會，更能替關係奠定穩固而長遠的基礎。