報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單　高股息表現失色

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》

▲ETF定期定額存股計畫滿3周年，全數繳出正報酬。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

記者張家瑋／綜合報導

2025年台股雖然經歷了關稅風暴、新台幣快速升值，指數仍然持續創下新高。Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一集中，主持人強尼與海晴公布了「定期定額ETF存股計畫」滿第36個月的成果，四檔ETF全數繳出正報酬，整體報酬率達27.12%，累積獲利突破4.1萬元。

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，揭曉「定期定額ETF存股」第36個月成果。

根據截至2025年9月12日的統計，四檔ETF總損益為+41,676元，其中市值型ETF表現最亮眼。元大台灣50（0050）報酬率高達+51.80%，富邦台50（006208）更達+53.36%，兩檔合計獲利突破3.7萬元。相較之下，高股息ETF表現疲弱，國泰永續高股息（00878）僅+3.16%，元大高股息（0056）+7.08%，兩檔合計獲利4,260元。

值得注意的是，高股息ETF近來受「降息潮」影響，現金股利縮水、績效不振，引發存股族擔憂。反觀市值型ETF，費用率下調與拆分措施，投資門檻降低，人氣急速攀升，元大台灣50（0050）的受益人數已逼近150萬人，成為市場焦點。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》

▲4檔ETF累積獲利達4.1萬元，報酬率達27.12%。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

節目最後回顧到，與3個月前相比，這次總報酬率已經拉升逾10個百分點，主要受惠於台積電領軍，帶動加權指數刷新高點。主持人提到，今年4月川普宣布重啟關稅時，大盤曾重挫，當時投資人幾乎陷入絕望，沒想到短短幾個月就出現反轉，這就是定期定額不必預測行情的價值，而「定期定額ETF存股計畫」，其結果不僅呈現了不同類型ETF的績效差異，也顯示，即便過程中經歷多次市場波動與利空消息，但持續性的投入，最終仍成功參與到市場的長期上升趨勢，完整體現了攤平成本與長期累積的投資效益。

關鍵字： ETF定期定額獲利股市Podcast

