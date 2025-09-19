ETF搶搭AI熱潮！從晶圓到IC設計　6檔半導體投資亮點一次看

▲AI需求爆發，帶動半導體投資熱度持續攀升。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》
記者張家瑋／綜合報導
手機、電腦、電動車與AI應用都仰賴半導體，台灣更憑藉台積電、聯發科、日月光等企業，成為全球供應鏈核心，奠定全球半導體重鎮地位。隨著AI需求爆發，市場對半導體投資熱度持續升溫，資本市場也陸續推出相關ETF。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集，主持人強尼與海晴帶大家認識六檔台股半導體ETF，並解析各自特色。
▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，解析6檔台股半導體ETF。
目前以台灣半導體為投資主軸的ETF共有六檔：
1、中信關鍵半導體（00891）：2021年5月上市，追蹤「NYSE FactSet台灣ESG永續關鍵半導體指數」，納入30檔成分股並兼顧ESG評核。人氣最高，投資人數逾11萬，資產規模突破200億元，並採季配息。
2、富邦台灣半導體（00892）：2021年6月上市，追蹤「NYSE FactSet台灣核心半導體指數」，同樣納入30檔個股，但更強調獲利能力，單一持股上限25%，配息頻率為半年一次。
3、新光台灣半導體30（00904）：2022年3月上市，追蹤「台灣全市場半導體精選30指數」，鎖定市值前30大半導體公司，被視為「半導體版0050」，屬於市值導向型產品。
4、兆豐台灣晶圓製造（00913）：2022年8月上市，聚焦半導體製造環節，成分股中晶圓製造比重須達65%，凸顯台積電、聯電等中游企業的重要性。
5、群益台灣半導體收益（00927）：2023年6月上市，追蹤「台灣半導體收益指數」，選股以高股利為核心，結合半導體成長與配息需求，殖利率曾高達近10%，吸引逾6.7萬投資人，資產規模超過118億元。
6、台新臺灣IC設計（00947）：2024年6月上市，鎖定上游IC設計公司，涵蓋50檔個股，權重上限10%，前五大成分股包括台達電、世芯-KY、聯發科、聯詠與信驊。
▲從手機到AI，台灣掌握全球半導體核心。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》
主持人指出，六檔ETF可簡單標籤為中信關鍵半導體（00891）重ESG、富邦台灣半導體（00892）較全面、新光台灣半導體30（00904）市值導向、兆豐台灣晶圓製造（00913）專攻製造、群益台灣半導體收益（00927）主打配息、台新臺灣IC設計（00947）聚焦設計。投資人可依照自身風險承受度與需求進行配置。
節目最後提醒，六檔ETF的風險等級皆為最高的RR5，因缺乏跨產業分散，波動性相對較高。雖然AI、電動車與元宇宙題材推升市場期待，但中美貿易戰、兩岸局勢及產業競爭加劇，仍可能帶來不確定性。
讀者迴響