ETF搶搭AI熱潮！從晶圓到IC設計　6檔半導體投資亮點一次看

輝達重磅投資英特爾 分析師：是步好棋但可能讓台積電難受

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師柴煥欣則認為，Intel跟AMD就是敵人，其實NVIDIA加上Intel是一步好棋，但對台積電來說可能就有點難受，因為NVIDIA未來是有機會投片給英特爾做的。

輝達投資50億美元「英特爾股價華麗轉身」 陸行之提五點觀察

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）18日宣布，將以50億美元（約新台幣1500億元）入股英特爾（Intel），取得超過4%普通股，成為英特爾最大的外部股東之一。對此半導體分析師陸行之則認為，雖然英特爾還有許多地方需要改善，但股價已經回升，美國政府投資帳面也已經獲利，對於產業影響，他也提出五點看法及觀察。

輝達入股英特爾！台積電漲5元至1290刷高 台股漲至25864點同創新高

美股全面收高，台股今（19）日以上漲25.30點、25794.66點開出，指數持續走揚，上漲逾90點來到25864.01，再創新高。

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

輝達（NVIDIA）在18日丟出「投資英特爾」的市場巨彈，讓英特爾（Intel）盤前就一度飆漲24%、開盤後更一度漲破27%創下英特爾40年來最大漲幅。值得一提的是，美國政府8月才在美國總統川普（Donald Trump）的協議下，收購英特爾10%的股份。

大研生醫舉辦「PTT鄉民雞排」法說會 宣布啟動股票一拆十計畫

大研生醫（7780）今（18）日「PTT鄉民雞排法說會」，除說明上市後資金運用規劃與未來營運展望外，也同步分享海外市場最新進度。公司指出，日本市場自年初正式啟動營運以來，表現持續強勁，第二季營收較第一季大幅成長343.55%，展現海外布局的成果。總經理林東慶更藉此宣布將正式啟動股票分割一拆十計畫，藉此提升市場流動性並擴大投資人參與，展現公司持續深耕國際市場、強化股東價值的決心。

CloudMile萬里雲獲得策略投資 募得資金6億元

亞洲AI公司CloudMile萬里雲今日於 2025 CloudMile Solution Day 年度論壇宣布再獲策略投資，由策略性投資人祺富資本 NEXUS CVC 領投、富邦金(2881) 旗下北富銀創業投資及既有投資人共同參與，募得資金2000萬美元（約新臺幣 6 億元）。CloudMile 萬里雲此次成功獲得策略資金挹注，關鍵在於長期深耕 AI 技術研發與海外市場表現亮點兩大優勢，成為少數兼具技術實力與國際化營運的新創企業。

台灣經貿網閃耀菲律賓台灣形象展 創新力全開、南向合作再升級

025年菲律賓台灣形象展本月17日至19日在馬尼拉SMX會議中心隆重登場。經濟部國際貿易署委託外貿協會台灣經貿網(Taiwantrade.com)設置「創新生活館」(Innovative Living Pavilion)，館內匯集了來自臺灣的18家優質企業，展出超過30項涵蓋居家生活、消費性電子、汽車零配件、食品、美容保養等多元產品，每一項展品都融合了智慧生活與創意設計，攜手我商搶攻新南向市場，讓創新生活，從台灣出發！

快訊／黃仁勳砸50億美元入股英特爾！ 台積電ADR盤前由正轉負跳水

輝達（NVIDIA）18日宣布，以每股23.28美元、總額50億美元投資英特爾（Intel）。消息一出，英特爾美股盤前勁揚逾24%，輝達也升逾2%，值得一提的是，台積電ADR盤前則是一度由正轉負跳水，跌逾2%。

楊金龍曝放款集中度「原監管2年」 央行Q3理監事會9大問答一次看

央行總裁楊金龍今（18）日理監事會後宣布利率維持不變「連6凍」，同時房市未向外界預期「開水龍頭」，楊金龍自爆授信集中度監管為期2年，面對外界認為央行與行政院、金管會作風不同很勇敢，楊金龍表示，行政院在講說「水龍頭開大一點」，但是「過濾網」也要注意，他認為這是「合適的決定」。

境外保單潛藏5風險 金管會：非法銷售最重罰2千萬

近來接獲多起民眾陳情，檢舉有透過在IG、FB及Line等網路平台，介紹及推薦國人購買香港、新加坡等地區境外保單，金管會表示，購買境外保單將面臨五大風險，違法銷售最重處以300萬元以上2000萬元以下罰金，並註銷執業證照處份。