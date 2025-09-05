ETF人格測驗出爐！高股息vs.槓桿型　5測驗找出你的投資性格

▲你是穩健存股派？還是喜歡刺激短線操作的類型？（圖／unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

隨著ETF熱潮延燒，不少投資人常陷入選擇困難，究竟該挑高股息ETF？還是鎖定成長型ETF？又或者短線操作槓桿型比較刺激？Podcast《不管啦！給我錢》最新一集，主持人海晴與強尼就將ETF「擬人化」，並透過五道簡單題目，帶領投資人了解自己的偏好與操作性格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，搞懂你是哪一型投資人？

節目中提出的問題，涵蓋日常選擇與投資反應，例如「聚會時會坐在哪個位置？」、「若台股瞬間大跌10%，會採取什麼行動？」以及「手上有一筆閒錢時，會怎麼規劃短期操作？」依據不同回答，投資人將展現出不同的投資人格。有些人像「穩重長輩型」，偏好價值型與高股息ETF，重視穩定現金流；有人則像「衝衝衝青年型」，偏愛成長型與主題型ETF，勇於追逐市場趨勢；也有人屬於「冒險玩家型」，熱愛槓桿ETF帶來的短線刺激；另一類則是「悠哉慢活型」，願意長期持有高股息ETF，淡定面對短期波動。若投資人在測驗中出現多元反應，則被歸為「混合型投資人」，代表能靈活切換策略，善用多元配置達到平衡。

▲投資人格測驗，揭曉你的操作DNA。（圖／翻攝自《不管啦！給我錢》）

主持人提醒，ETF並非「買了就能放著不管」，每種產品都有優缺點，投資人應先認識自己的風險承受度，再搭配定期檢視與調整，才能真正享受ETF帶來的長期效益。