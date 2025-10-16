2025台灣創新技術博覽會揭幕　啟動全球智慧永續新時代

▲揭幕典禮大合照，圖中為經濟部長龔明鑫。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2025台灣創新技術博覽會(創博會)」今(16)日於台北世貿一館盛大揭幕，下午兩點經濟部長龔明鑫與行政院政務委員吳誠文親臨開幕典禮，與各部會代表共同揭幕，象徵跨部會協作、攜手推動創新。龔明鑫指出，這次展覽來自19個國家，439個企業跟機構，展出超過1100項創新技術，技術能量不亞於台灣國際半導體展(SEMICON)重要性。

龔明鑫表示，從2018年的「5+2產業創新政策」到後來的「六大核心戰略產業」，直到今日的「五大信賴產業」與「AI新十大建設」，都有源源不斷的新技術產生與發展，呈現在國人面前。

今年展會由11個政府部會聯合主辦，外貿協會及工研院共同執行，以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，展現台灣在全球科技價值鏈中的關鍵角色。

生成式AI的快速發展正重塑全球產業結構。根據瑞士洛桑管理學院(IMD)公布「2025年IMD世界競爭力年報」，台灣在69個受評比國家中排名第6名，並在「研發總支出占GDP比率」、「企業研發支出占GDP比率」及「每千人研發人力」等指標名列全球第2，展現強大研發能量與國際競爭力。

在這股趨勢下，台灣持續投入量能於AI、量子運算、智慧製造與永續科技等前沿領域，並在本屆創博會展現具體成果。AI已不僅是研發工具，更是推動跨域創新的核心動力，驅動各產業加速轉型。

▲展覽現場盛況。（圖／貿協提供）

2025年創博會吸引來自19國439家參展商，展出超過1100項創新技術。「發明競賽區」共有500件參賽作品角逐大會最高榮譽「鉑金獎」，其中近70件作品導入AI技術，展現跨領域應用的無限可能。不僅大型學研機構展現深厚實力，許多中小企業與獨立發明人亦透過AI提出解決方案。這象徵AI已普及至大眾手中，標誌著台灣邁入全民創新的重要里程碑。

由經濟部智慧財產局打造的「台灣專利超級站」則集結40件113年國家發明創作獎得獎專利，展現專利創新的市場價值與應用潛力。現場亦結合11件醫療相關專利，設置互動體驗專區，讓參觀者能透過模擬日常醫療情境，直觀感受專利如何解決未來社會的健康需求。

「創新經濟館」展現AI如何串聯醫療、製造、資安、能源等關鍵產業，如智慧網路資安分析技術、能源管理系統等，推動產業升級，強化台灣在全球供應鏈中的競爭力；「未來科技館」聚焦智慧機器人、AI應用與產學合作、量子科技、運動科技四大互動展區，以沉浸式體驗與參觀者一同見證AI如何持續改變人們的生活方式；「智慧永續館」由六大部會聯手策展，聚焦循環永續、韌性賦能與智慧創新，展示台灣在AI、通訊與安控等領域的研發能量，從政策到民生場域勾勒出淨零轉型與永續治理藍圖。

為期三天的展會不僅是技術展示，更是一場知識盛宴。多場論壇與研討會將聚焦半導體、智慧機器人、資安協作、創新醫材與綠色轉型等主題，邀集產業專家、研發團隊同台交流，促進專業知識流動並強化國際研發合作。主辦單位亦規劃多條中英文導覽路線，以AI、永續、通訊、健康等議題帶領參觀者深入探索，從專利商轉案例到前瞻技術應用，讓觀眾親身體驗創新如何融入日常與產業。

貿協表示，2025台灣創新技術博覽會不僅再次匯聚我國科技能量，更象徵台灣積極參與全球創新生態系的決心，在AI浪潮與永續轉型時代雙重挑戰下，台灣以研發實力為基石，以開放合作為導向，擘劃未來科技與社會融合的路徑。該會誠摯邀請各界人士蒞臨參觀，一同見證這場科技盛會。詳情可上官方網站查閱：