輝達免驚！　經長鬆口「類T17、T18」備案用地已有幾個選項

▲經濟部長龔明鑫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18土地進度不明，新壽與北市府不同調，外界憂無法留住輝達在台發展，經濟部長龔明鑫今（16）日指出，已有幾個「類似T17、T18」的備案選項。

龔明鑫今日主持經濟部業務會報，會前接受媒體堵訪，被問及北市府與新壽糾紛是否出手解救，龔明鑫以「企業上的一些協調，我們沒有辦法介入」回應，不過龔明鑫表示，經濟部會做到輝達海外總部留在台灣，10月24日如果T17、T18沒有成的話，會提供一些選擇。

龔明鑫指出，雖然NVIDIA的條件無法對外透露，但經濟部確實從類似T17、T18條件的標的中優先選出來，他也鬆口「有幾個選項」。至於是否在台北市，龔明鑫並未鬆口。

中國管制稀土拆解

中國管制稀土措施衝擊產業，龔明鑫表示，我國稀土都是間接使用，因此是間接有影響，日本、美國、歐洲設備材料有些使用，國際間重要國家包括美國、日本都在設想怎麼合作，台灣是供應鏈一環會密切注意。

龔明鑫指出，已開始輔導一些廠商開始從事這些發展，有些從廢棄電器回收再精練，原來就有跟環境部規劃，原來是117年推動，現在我們把時程提前，希望明年就開始。

龔明鑫指出，目前工研院已做得出「公斤級」提煉，但要再放大，現在需求量約1年1500公斤，希望2030年之前可以做到500公斤，滿足市場1/3的需求量。