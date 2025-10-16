雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

▲雀巢。（圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

雀巢（Nestle）宣布，未來兩年將在全球範圍內裁減約1萬6000個職位，這次行動主要是為了降低營運成本並加速自動化。該公司指出，裁員將集中在白領人員，約有1萬2000個辦公室職位受到影響，目標是提升組織效率，包括導入自動化流程和共享服務。製造及供應鏈部門則將減少4000個職位，藉此提升生產力。這波裁員約占雀巢總員工數的6％。

據《CNN》報導，新任執行長菲利普．納夫拉蒂爾（Philipp Navratil）在聲明中表示，「世界正在改變，雀巢必須加快腳步迎接變革。這也意味著我們必須做出艱難但必要的減員決策。」近來人工智慧技術崛起，外界普遍憂心各產業可能因自動化而出現大規模失業。AI實驗室Anthropic執行長今年5月也曾警告，AI可能令失業率大幅攀升。

根據雀巢官網，該公司目前已在研發等多項業務導入AI技術，並在年度報告中提到，促銷活動如折扣、門市陳列等也運用自動化及數據分析。

這次裁員消息，正值雀巢內部動盪之際。今年9月，前執行長羅朗．弗雷克斯因未揭露與直屬下屬的戀情，違反公司行為準則而遭免職。儘管如此，雀巢第三季有機銷售成長4.3％，公司重申將持續中期投資，並強調會因應宏觀經濟和消費端的不確定性。

目前北美仍是雀巢最大的市場。美國消費者近期因通膨及美國關稅上升而顯得悲觀，但消費支出仍維持穩定。雀巢股價在裁員消息公布後一度飆漲，截至美東時間上午7點30分，漲幅達7.6％。