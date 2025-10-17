新壽輝達北市府陷「三角習題」　各自盤算曝光

▲新壽北士科16日動土儀式時，強調沒想拿北市府一毛錢，而是應由輝達付補償金，也相信雙方5月談得成，現在也能重談成。（資料照／新壽提供）

記者柯沛辰／綜合報導

輝達（NVIDIA）進駐新壽北士科T17、T18用地卡關，新壽、輝達、北市府各有盤算，陷入三角習題。如今新壽母公司台新新光金首度表態「要輝達支付補償金」，意在讓交易重回商業談判，但北市府認為輝達已明確表示希望市府取回土地，輝達總部後續恐怕有得談。

北市府為了避免圖利，不同意新壽向輝達拿錢後直接轉移地上權，所以必須先解約，再重新簽約。

對此，台新新光金總經理林維俊16日在T17、T18動土儀式後多次強調「絕對不是挑釁」，一切合法合規合契約，「新壽沒有想從台北市政府跟台北市的納稅人拿一毛錢」，應該由接手的輝達支付補償金，並由新壽繼續與輝達談判，也相信雙方5月談得成，現在也能重談成。

根據《中國時報》報導，北市府也不願做白工，當初被新壽標走的2塊地，身價早已因輝達水漲船高，因此希望能合議解約，補給新壽一些賠償金，再由市府重新跟輝達談個好價格。這樣一來，不僅數十億直接入庫，對北市產業發展、台灣半導體產業加分，還能把輝達留在台灣，避免淪為全民公敵。

現在北市府不願輕言退場，輝達或許也不介意市府幫忙處理新壽，畢竟讓子彈飛一會兒，說不定能省下外傳上百億的開支。至於新壽，想回到今年5月「只和輝達談判」的局面，已經不太可能。

事實上，經濟部8日就曾證實，有接到輝達公司委託，請經濟部盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達。經濟部強調，將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

▼新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）