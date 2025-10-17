黃志芳：中台灣產業聚落與商業能量高　會展中心啟動帶來加乘效果

▲貿協黃志芳董事長(中)與吳春見主任(左三)帶領團隊視察台中國際會展中心。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

位於台中水湳經貿園區核心的「台中國際會展中心(Taichung International Convention and Exhibition Center, TICEC)」，將於本月21日正式啟動試營運，取得15+5營運權的外貿協會董事長黃志芳指出，中台灣擁有手工具、工具機、半導體等產業聚落，商業能量也很高，就缺個會展中心，TICEC應運後，將為業界帶來加乘效果，非常看好。

這座融合綠建築、智慧科技與永續理念的國家級場館，象徵中台灣正式躍升為國際會展新樞紐，為臺灣產業鏈結世界開啟嶄新篇章。

TICEC以「大樹之門」為設計意象，象徵根植中台灣、向世界綻放的生命力；以「魔毯」串聯展覽館與會議中心，寓意台灣產業展翼啟航、連結全球。全館總面積達38,916平方公尺，可容納1,600多個標準攤位，並具備可彈性配置、容納30至10,000人的多功能會議空間，是全臺首座榮獲「鑽石級綠建築」認證的會展場館。

台中國際會展中心以「智慧場館」為發展核心，導入AI智慧導覽、能源監控、智能管理及多語智慧櫃檯等創新系統，實踐綠色永續與科技創新的結合。場館採用靈活空間設計，能依需求舉辦國際級展覽、論壇、品牌發表會與大型慶典，為展覽業注入新世代智慧能量。

▲建在台中機場舊址的台中國際會展中心。（圖／貿協提供）

黃志芳指出，台中位居台灣產業的心臟地帶，聚集精密機械、航太、自行車、水五金與工具機等世界級產業聚落，具備「前店後廠、一日訪展」的產業優勢。透過會展平台，國際買主可直接串聯展覽與工廠參訪，深化商務交流、加速合作機會。

貿協將以台中國際會展中心為核心據點，推動「北研發、中製造」的雙核心產業布局，協助中部企業開拓國際市場、提升出口能量。未來將持續策劃專業展覽、國際論壇與跨產業活動，讓台中成為全球買主認識台灣製造實力的重要窗口。

試營運首展「台灣國際五金工具博覽會x五金工業展」即將登場，11月緊接「2025台中工具機暨智慧製造展」，2026年更將迎來「TMTS台灣國際工具機展」等國際指標性大展。未來，台中國際會展中心不僅將服務產業界，也將成為商業界與服務業拓展商機的重要平台。預計將有逾50場專業及消費性展覽陸續登場，完整串聯中部產業聚落，帶動商機與觀光人潮，啟動區域經濟新動能。

▲前排左起立法院副院長江啟臣、台中市場盧秀燕、貿協董事長黃志芳在台中國際會展中心啟動記者會上。（圖／記者張佩芬攝）

黃志芳表示：「台中國際會展中心的啟用，不僅是場館的誕生，更象徵中台灣邁向國際會展舞臺的重要里程碑。這裡將成為產業鏈結、商機匯聚的新引擎，也是台灣與世界互動的重要平臺。」

黃志芳特別感謝台中市政府的全力支持與合作，以及經濟部國際貿易署、各協力單位的協助，讓展館順利完成試營運籌備。他指出，貿協將持續以整合產業動能、推動國際交流為使命，善用TICEC的地理與產業優勢，帶動中部地區成為台灣「鏈結世界、永續共榮」的代表。

黃志芳特別向台中市長盧秀燕介紹，貿協非常重視TICEC，指派的台中會展中心主任吳春見，是非常優秀的人才，在波蘭的任期還沒結束就調回台灣擔綱重任。

吳春見介紹，貿協編列4.5億預算做展館內部建設，明年已經接了51場展覽、會議與消費活動、尾牙等，一年52周已30周有活動，是國際規格的展館，可吸引更多國際人士來台觀展。黃志芳則指出，像手工具業到台北參展感覺成本偏高，將來就地參展，經濟效益大幅提高。