存股族看過來！00929繳出100%填息成績單　配息加碼至0.1元並擁抱AI雙雄

▲月配高股息ETF更有感。投資仍需留意市場風險。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）近期利多不斷，不僅配息金額再次上調，最新每單位配息由0.09元調升至0.10元，年化配息率上看6.6%；更因追蹤指數規則的優化，納入台積電與聯發科兩大科技權值股，整體布局從高股息進化為具備資本利得潛力的攻守兼備型ETF，市場關注度隨之提高。

回顧2025年，00929展現出色的填息紀錄，全年12次月月配息全數順利填息，填息率維持100%，其中更有9次在除息當日即完成填息。隨著填息能力與配息表現雙雙亮眼，00929在近一年內已四度調高配息金額，穩居月配型ETF中的人氣指標。

00929得以持續調高配息，主因來自其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」進行重要升級。自2025年11月起，該指數將換股頻率由一年一次改為「一年兩次」，於每年6月與12月定期調整，其中，在12月調整中，新增配息頻率為「半年配」或「季配」的優質科技股也能夠納入成分股，不再受限於傳統年配息標的，進一步強化配息來源的穩定度與多元性。

此外，這波成分股調整的最大亮點，是全球晶圓代工龍頭台積電與IC設計領導廠聯發科正式加入。台積電在AI晶片先進製程中居於絕對關鍵地位，而聯發科則於邊緣AI與高效能晶片領域具高度競爭力，兩大權值股的納入，不僅填補過往成分股在AI產業核心環節的缺口，也使得00929躍升為能參與AI長期成長紅利的配置工具，不再僅限於「高息」訴求。

法人指出，升級後的00929在AI供應鏈的布局更加到位，不僅納入先進製程龍頭股，原本涵蓋的成熟製程、半導體材料、封測設備與伺服器相關族群亦持續保留，從晶圓代工、IC設計到後段封測與資料中心基礎建設，上中下游一次串聯，等於一檔ETF即可掌握完整AI產業鏈，對於尋求穩定月配息又看重成長潛力的投資人來說，00929正展現出攻守兼備的新定位。