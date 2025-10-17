台中國際會展中心如條「魔毯」　將台灣產業的心臟帶向國際

▲右四起台中市長盧秀燕與貿協董事長黃志芳率雙方團隊合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台中報導

外貿協會董事長黃志芳今(17)日出席由台中市政府舉辦的「台中國際會展中心開展啟動記者會」致詞時表示，會展中心不僅是硬體設施的落成，更象徵一條「魔毯」，將台中這座「臺灣產業的心臟」帶向國際舞台。貿協將傾注全球資源，全力支持中台灣產業發展。

黃志芳指出，貿協於今年8月正式接手會展中心營運，感謝盧秀燕市長及市府團隊的全力支持。面對地緣政治、供應鏈重組與關稅挑戰，產業界急盼會展中心啟用。

在市府將兩次裝修預算自新台幣3億元提高至4.5億元的支持下，貿協及工程團隊連假期間每日投入逾80名人員趕工，展現高度專業與效率，使會展中心於10月21日順利展開試營運。

自1970年成立以來，貿協以「服務台灣產業、協助其走向國際」為使命，除營運台北世貿、南港展覽館及台北國際會議中心外，每年辦理如COMPUTEX等逾30場大型國際展覽。

目前貿協在全球設有63個海外據點，每年舉辦超過300項活動，近期成功營運大阪世博台灣館，獲各界肯定。黃志芳表示，貿協將把全球累積的經驗、人脈與服務導入台中會展中心，協助中部產業與國際接軌。

黃董事長分享，台中是他的「第二故鄉」。高中畢業後隨家人搬至豐原，曾在家中鐵工廠擔任「黑手」，開貨卡跑遍中台灣協力廠商，對地方產業充滿情感。

他表示，此次率領貿協團隊回到中台灣經營會展中心，服務曾共同打拚的產業，別具意義。貿協將全力以赴，讓台中國際會展中心成為中台灣連結世界的新樞紐，推動台灣經濟再創高峰。

台中市政府活動主持人稱黃志芳是最優秀，最有影響力的貿協董事長；盧秀燕則表示，展覽會館耗資90億，歷經6年興建，不但是中台灣最大，未來二期蓋完 也會是全台灣最新最大展館之一，第一個我要特別謝謝立法院與台中市議會，尤其台中市議會通過這麼高的預算，有經過最佳預算終於能夠完成中部產業界的夢想，第二個我要特別謝謝貿協，因為這是一個專業的會館，們必須要交給全世界最好的會展舵手貿協來經營 ，謝謝黃董事長他們全力配合，全力以赴。

第三個要特別謝謝台中市政府的建設團隊 因為整個興建過程，這是一個重大建設，近百億的建設，中間的過程非常辛苦，也謝謝所有產業界，是他們給了市府動力。