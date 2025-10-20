ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

貝萊德009813今掛牌　助投資人掌握美國企業成長動能

▲▼貝萊德投信。（圖／貝萊德投信提供）

▲貝萊德投信009813今掛牌。（圖／貝萊德投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

貝萊德投信發行之「貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF」（009813）今（20）日正式於臺灣證交所掛牌上市，此為貝萊德投信在台灣掛牌的首檔ETF，讓投資人能直接參與標普500卓越50指數中市值前50大企業，包含輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等國際知名企業，今日終場上漲0.04元，以10.04元作收，成交量3萬8649張。

009813聚焦全球領導產業，橫跨資訊科技、通訊服務、金融、醫療保健及消費等，為台灣投資人提供更簡易與具成本效益的方式參與全球龍頭企業的長期成長與創新動能，投資人同時可受惠於貝萊德iShares廣受全球信賴的高品質、高效率的ETF產品。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「此次009813在臺灣證交所掛牌上市，展現對台灣市場的長期發展承諾，致力於為台灣投資人提供兼具全球布局、投資潛力與管理效率的產品，未來將持續結合對本地市場的專業洞察與全球經驗，協助投資人達成長期財務目標，並為台灣資本市場注入更多成長動能。」

貝萊德亞太區iShares主管Nicholas Peach指出：「台灣是亞太區最具活力的市場之一，投資人對多元化與國際化投資工具的需求正快速成長。此次009813的上市，是在台灣市場布局的第一步，未來將持續推出多樣化且高品質的 ETF，協助投資人實現投資目標。」

作為全球最大ETF品牌，貝萊德iShares於全球25個市場提供超過1,600檔產品，管理資產規模超過5兆美元。在亞太地區，貝萊德 iShares已於澳洲、日本、香港、新加坡等市場推出逾100檔當地掛牌 ETF，讓投資人可更便利地連結其全球產品組合。

