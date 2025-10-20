港務公司新任董事長周永暉與工會座談　傾聽基層聲音、關心員工福祉

▲台灣港務公司董事長周永暉(前排左四)與台港企業工會理事長蔡德明(前排右二)率基隆分會理事長蘇秋德(前台左二)、台中分會理事長楊文武(前排左一）、高雄分會理事長陳信宏(二排左三)、台北港分會理事長何明源(前排右一)及蘇澳港分會理事長甘博明(二排左一)等各工會代表進行交流、會談；前排左三為港務公司總經理王錦榮（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司董事長周永暉上任首周，本月17日與台港企業工會理事長蔡德明率基隆分會理事長蘇秋德、台中分會理事長楊文武、高雄分會理事長陳信宏、台北港分會理事長何明源及蘇澳港分會理事長甘博明等各工會代表進行交流、會談，傾聽基層聲音，了解員工實際狀況與需求。周永暉強調，工會是公司重要夥伴，充分溝通有助於凝聚共識，攜手推動公司長期發展。

座談中，工會提出多項建議，包括員工升遷制度改善、提供危險作業加給、工程獎金等等，以及爭取明年度調薪以兼顧照顧員工與吸引人才。董事長對此表示充分理解，承諾公司會正視工會關切事項，妥適研議處理。

周永暉強調，員工是公司最珍貴的資產，改善工作條件與生活品質，是公司經營的重要基礎。公司將持續提升工作環境與員工福祉，並鼓勵同仁精進作業效能，創造多元營收，以厚植公司永續經營基礎。

企業工會對周董事長主動溝通與關心表示肯定，並強調將持續關注員工對權益及福利的期待。港務公司表示，未來將持續傾聽員工聲音，與工會保持良性對話，共同打造安全、友善與相互支持的工作環境，攜手邁向公司長期發展的新里程。