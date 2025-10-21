快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲逾270點刷27969新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果iPhone 17熱銷，蘋概股今（21）日表現氣勢如虹，台積電（2330）開盤不到15分鐘上漲20元或1.35%，一舉衝上1500元新天價，台北股市加權指數大漲280.42點，攻上27969.05點，同創新高。

以台積電股本2593.26億元估計，今日奔上1500元新天價以後，台積電市值已來到38.9兆元。