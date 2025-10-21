快訊／台積電刷1500元天價！　台股飆漲逾270點刷27969新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
蘋果iPhone 17熱銷，蘋概股今（21）日表現氣勢如虹，台積電（2330）開盤不到15分鐘上漲20元或1.35%，一舉衝上1500元新天價，台北股市加權指數大漲280.42點，攻上27969.05點，同創新高。
以台積電股本2593.26億元估計，今日奔上1500元新天價以後，台積電市值已來到38.9兆元。
▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者陳瑩欣／台北報導
蘋果iPhone 17熱銷，蘋概股今（21）日表現氣勢如虹，台積電（2330）開盤不到15分鐘上漲20元或1.35%，一舉衝上1500元新天價，台北股市加權指數大漲280.42點，攻上27969.05點，同創新高。
以台積電股本2593.26億元估計，今日奔上1500元新天價以後，台積電市值已來到38.9兆元。
關鍵字： iPhone ﹑ 台積電 ﹑ 股市 ﹑ 蘋果 ﹑ 股價
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在亞利桑那州台積電廠（TSMC Arizona）展示首批於美國生產的Blackwell晶片晶圓，宣告「美國製造AI晶片」邁出關鍵一步。不過，外媒wccftech指出，美國在AI晶片供應鏈中仍有一環尚未補齊，也就是先進封裝（Advanced Packaging），這也意味著首批晶圓仍需運回台灣，才能完成後段製程與封裝出最終AI晶片。
2025-10-21 10:43
資產規模1442億元、受益人數59.3萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（21）日除息，每股配發0.08元，與前一次配息持平，持有一張可領80元，昨（20）日收盤價為18.62元，除息參考價18.54元，今日早盤股價最高上漲0.24元或漲幅1.29%，來到18.78元，完成填息走勢，11月14日領息。
2025-10-21 10:41
iPhone新機銷售表現佳，蘋果股價收漲3.9%，市值達到3.89兆美元，昨（20）日美股三大指數收紅，權王台積電（2330）上漲20元或漲幅1.35%，創下1500元新高價，台股以27742.55點開出，大漲逾200點，攻高到27969.05點，展現挑戰2萬8千點企圖心。
2025-10-21 10:16
蘋果iPhone 17熱銷，蘋概股今（21）日表現氣勢如虹，台積電（2330）開盤不到15分鐘上漲20元或1.35%，一舉衝上1500元新天價，台北股市加權指數大漲280.42點，攻上27969.05點，同創新高。
2025-10-21 09:23
iPhone 17熱銷，蘋概股勁揚，台股今（21日）以27742.55點開出，指數上漲53.92點，漲幅0.19％。隨後漲勢擴大，指教大漲253.05點至27941.68點，刷歷史新高。
2025-10-21 09:08
輝達（NVIDIA）取得北士科T17、T18台灣總部用地一波三折，財信傳媒董事長謝金河今（22）日以「在大利與小利之間」分析台新新光金（2887）的策略，認為如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！
2025-10-21 08:24
台股ETF市場再添話題新星！根據證交所9月定期定額交易戶數統計，統一投信推出的統一台股增長ETF（00981A）首次擠進證交所ETF定期定額風雲榜，強勢空降即擠進第16名，成為榜上唯一一檔主動式ETF，進一步比較進榜20檔ETF中第3季單季績效，00981A飆逾2成穩居寶座。
2025-10-21 08:00
貨櫃船運聯盟本月15日歐美線推出漲價辦法，其中歐洲線實現比例僅約三成，美國線在減班足夠情況下，每大箱(40呎櫃)原定漲600美元左右，實漲約500美元，實現比例達83%，船公司再接再厲，已陸續通知11月1日要再漲1000美元；攬貨業者指出，在大幅減班現況下，是有可能再漲，對船公司來說，只要能實漲1到300美元都算成功。
2025-10-21 07:00
當立委理歪氣壯地指控「台積電被美國予取予求」時，背後暴露的不是對台灣經濟前景的憂慮，而是對全球產業現況的嚴重無知。若委員們願意稍微理解國際資本的結構，就會發現：台積電早已是一家「全球企業」，而非傳統意義上單純的「國內企業」。
2025-10-20 22:06
國泰金（2882）今（20）日公告，接獲金管會10月17日核准函，同意子公司國泰世華銀行總經理鄧崇儀接任案。
2025-10-20 17:33
讀者迴響