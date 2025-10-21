快訊／美股三大指數震盪　現貨黃金重挫逾5％創4年最大跌幅

▲黃金。（圖／CFP）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美國股市10月21日晚間開盤漲跌互見，道瓊指數小幅上升40.57點，漲幅0.09％，報46747.15點；標普500則微幅下跌1.25點，跌幅0.02％，來到6733.88點；那斯達克綜合指數下滑16.66點，跌幅0.07％，報22973.89點。整體看來，三大指數在盤初呈現震盪格局。
截至台灣時間21日晚間10時35分，最新美股指數走勢持續波動，道瓊工業平均指數報46905.40點，上漲198.82點，漲幅0.43％；那斯達克綜合指數則下跌52.59點，跌幅0.23％，報22937.96點；標普500指數微幅下挫0.28點，跌幅0.0042％，報6734.85點。
重量級科技股表現分歧。蘋果漲0.49％，亞馬遜上揚2.38％，Meta漲0.15％，網飛漲0.19％，台積電ADR下跌0.57％。Alphabet下滑1.65％，微軟跌0.28％，輝達下跌1.25％，特斯拉則跌0.50％。
貴金屬市場方面，現貨黃金在周一創下4381.52美元/盎司的歷史新高後，隔日大幅回落，機構分析認為，黃金連續上漲導致技術指標進入超買區，遇美元走強及避險需求降溫，引發賣壓。周二現貨黃金日內重跌5.00％，最新報價4136.79美元/盎司，紐約期金也失守4150美元/盎司，日內跌幅達4.81％。現貨白銀同樣大幅下跌，單日暴跌4.00美元，現報48.29美元/盎司，跌幅高達7.65％。
