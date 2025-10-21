快訊／美股三大指數震盪　現貨黃金重挫逾5％創4年最大跌幅

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲黃金。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國股市10月21日晚間開盤漲跌互見，道瓊指數小幅上升40.57點，漲幅0.09％，報46747.15點；標普500則微幅下跌1.25點，跌幅0.02％，來到6733.88點；那斯達克綜合指數下滑16.66點，跌幅0.07％，報22973.89點。整體看來，三大指數在盤初呈現震盪格局。

截至台灣時間21日晚間10時35分，最新美股指數走勢持續波動，道瓊工業平均指數報46905.40點，上漲198.82點，漲幅0.43％；那斯達克綜合指數則下跌52.59點，跌幅0.23％，報22937.96點；標普500指數微幅下挫0.28點，跌幅0.0042％，報6734.85點。

重量級科技股表現分歧。蘋果漲0.49％，亞馬遜上揚2.38％，Meta漲0.15％，網飛漲0.19％，台積電ADR下跌0.57％。Alphabet下滑1.65％，微軟跌0.28％，輝達下跌1.25％，特斯拉則跌0.50％。

貴金屬市場方面，現貨黃金在周一創下4381.52美元/盎司的歷史新高後，隔日大幅回落，機構分析認為，黃金連續上漲導致技術指標進入超買區，遇美元走強及避險需求降溫，引發賣壓。周二現貨黃金日內重跌5.00％，最新報價4136.79美元/盎司，紐約期金也失守4150美元/盎司，日內跌幅達4.81％。現貨白銀同樣大幅下跌，單日暴跌4.00美元，現報48.29美元/盎司，跌幅高達7.65％。

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

晶圓代工廠力積電（6770）今日舉行法說會並公布2025年第三季財報，單季營收達新台幣118.4億元，季增5%，主要受惠記憶體產品出貨量增加；毛損為7.7億元，較第二季減少2.5億元，毛利率提升至-7%。受惠於跌價損失回沖及匯損減少，第三季淨損縮小至27.3億元，虧損率降至23%，較上季改善6億元，每股稅後虧損也從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元。

2025-10-21 17:20
61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

61.5萬股民照過來！00940宣布配息0.04元　年化配息率5％

資產規模1180億元、受益人數61.5萬元大台灣價值高息（00940）公布最新配息金額維持每單位0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，以今（21）日9.52元收盤價，換算年化配息率約5.04%，預計11月6日除息，12月1日發放配息。

2025-10-21 16:38
日月光宣布與亞德諾半導體策略合作　並收購其馬來西亞檳城廠

日月光宣布與亞德諾半導體策略合作　並收購其馬來西亞檳城廠

封測大廠日月光投控（3711）與亞德諾半導體（NASDAQ: ADI）今日在馬來西亞檳城宣布進行策略合作並簽署具有法律約束力的備忘錄。日月光計畫收購ADI的馬來西亞檳城工廠，以增強全球供應鏈韌性與製造多樣性。此外，兩家公司將通過共同投資以及長期供應協議加強合作。

2025-10-21 16:09
高階光纖通訊新兵加一！　萊德光電-KY預計11月下旬上櫃

高階光纖通訊新兵加一！　萊德光電-KY預計11月下旬上櫃

高階光纖通訊、光纖雷射及衛星雷射通訊光纖被動元件廠萊德光電-KY（7717）預計於今年11月下旬正式掛牌上櫃。受惠於衛星通訊等高毛利產品比重增加，萊德光電今年上半年合併營收達4.74億元，年增43.4%，合併毛利率達61.2%，合併營業毛利達2.90億元，年增46.48%。在營業毛利大幅成長及公司有效控管營業費用下，今年上半年合併營業淨利1.05 億元，年增達158.84%。

2025-10-21 16:02
華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

華擎小金雞永擎預計11月掛牌　和碩董座童子賢：像抱孫

華擎旗下子公司永擎電子(7711) 20日舉辦業績發表會，並預計11月下旬掛牌，在業績發表會中，華擎母公司和碩（4938）董事長童子賢也親自到場參與，致詞時更以「抱孫」來形容心情。

2025-10-21 15:51
高市早苗當選首相！8檔日股ETF拼場　10萬股民同歡

高市早苗當選首相！8檔日股ETF拼場　10萬股民同歡

日本參眾兩院今（21）日進行新任首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗勝出，日股來到4萬9945.95點歷史新高，可望向5萬點挺進，在台掛牌8檔日股ETF表現，今年以來報酬率全數為正，總受益人已逼近10萬人，今年以來增幅約2成5，法人認為，高市早苗被視為安倍經濟學的繼承者，其所主張財政擴張、貨幣寬鬆路線的經濟政策抱有期待，有望持續推升日股。

2025-10-21 13:38
「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

「美國製」不純！　外媒曝輝達Blackwell卡1環節被迫送台灣封測

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在亞利桑那州台積電廠（TSMC Arizona）展示首批於美國生產的Blackwell晶片晶圓，宣告「美國製造AI晶片」邁出關鍵一步。不過，外媒wccftech指出，美國在AI晶片供應鏈中仍有一環尚未補齊，也就是先進封裝（Advanced Packaging），這也意味著首批晶圓仍需運回台灣，才能完成後段製程與封裝出最終AI晶片。

2025-10-21 10:43
台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

台積電、鴻海多頭共伴效應　台股劍指2萬8千點

iPhone新機銷售表現佳，蘋果股價收漲3.9%，市值達到3.89兆美元，昨（20）日美股三大指數收紅，權王台積電（2330）上漲20元或漲幅1.35%，創下1500元新高價，台股以27742.55點開出，大漲逾200點，攻高到27969.05點，展現挑戰2萬8千點企圖心。

2025-10-21 10:16
一表看6檔填息台股ETF　16.6萬受益人息利雙收

一表看6檔填息台股ETF　16.6萬受益人息利雙收

昨（20）日是10月台股ETF除息高峰日，統計共有13檔除息，逾66.3萬位受益人屏息以待，大盤收在27688.63點，改寫收盤新高，連帶也激勵13檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）、凱基台灣AI50（00952）、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）、FT臺灣永續高息（00961）、野村趨勢動能高息（00944）共有6檔盤中完成填息。

2025-10-21 11:14
高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

高市早苗接首相！日股挑戰5萬點新高　日圓兌美元151

日本自民黨主席高市早苗預計今（21）日獲選首相大位，日股持續飆漲，至台北時間上午10點半左右已來到4萬9945.95點歷史新高，持續向5萬點整數大關靠攏。

2025-10-21 10:57

