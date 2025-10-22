快訊／台股收盤大跌103.5點　台積電跌20元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌103.5點，以27648.91點作收，跌幅0.37％，成交量4480.55億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌138.3點開出，指數開低走低，盤中最高達27725.83點，最低27490.89點，終場收在27648.91點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1460元，跌幅1.35％；鴻海（2317）上漲3.5元至242.5元；聯發科（2454）下跌10元至1330元；廣達（2382）下跌1.5元來到289.5元；長榮（2603）上漲0.5元至182.5元。
今天漲幅前5名個股為康舒（6282）上漲3.9元，漲幅10％；映泰（2399）上漲2.25元，漲幅9.98％；科風（3043）上漲2.25元，漲幅9.98％；興勤（2428）上漲18.5元，漲幅9.95％；金寶（2312）上漲2.15元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌10.8元，跌幅10％；聚隆（1466）下跌1.85元，跌幅9.84％；力積電（6770）下跌2.7元，跌幅8.79％；台南（1473）下跌2.8元，跌幅8.63％；智邦（2345）下跌56元，跌幅5.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康舒（6282）
|42.9
|▲3.9
|▲10.0％
|映泰（2399）
|24.8
|▲2.25
|▲9.98％
|科風（3043）
|24.8
|▲2.25
|▲9.98％
|興勤（2428）
|204.5
|▲18.5
|▲9.95％
|金寶（2312）
|23.8
|▲2.15
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|銘旺科（2429）
|97.2
|▼10.8
|▼10.0％
|聚隆（1466）
|16.95
|▼1.85
|▼9.84％
|力積電（6770）
|28.0
|▼2.7
|▼8.79％
|台南（1473）
|29.65
|▼2.8
|▼8.63％
|智邦（2345）
|904.0
|▼56.0
|▼5.83％
資料來源：證交所
