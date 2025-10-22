快訊／台股收盤大跌103.5點　台積電跌20元至1460

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（22日）開低走低，加權指數終場大跌103.5點，以27648.91點作收，跌幅0.37％，成交量4480.55億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌138.3點開出，指數開低走低，盤中最高達27725.83點，最低27490.89點，終場收在27648.91點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1460元，跌幅1.35％；鴻海（2317）上漲3.5元至242.5元；聯發科（2454）下跌10元至1330元；廣達（2382）下跌1.5元來到289.5元；長榮（2603）上漲0.5元至182.5元。

今天漲幅前5名個股為康舒（6282）上漲3.9元，漲幅10％；映泰（2399）上漲2.25元，漲幅9.98％；科風（3043）上漲2.25元，漲幅9.98％；興勤（2428）上漲18.5元，漲幅9.95％；金寶（2312）上漲2.15元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為銘旺科（2429）下跌10.8元，跌幅10％；聚隆（1466）下跌1.85元，跌幅9.84％；力積電（6770）下跌2.7元，跌幅8.79％；台南（1473）下跌2.8元，跌幅8.63％；智邦（2345）下跌56元，跌幅5.83％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 康舒（6282） 42.9 ▲3.9 ▲10.0％ 映泰（2399） 24.8 ▲2.25 ▲9.98％ 科風（3043） 24.8 ▲2.25 ▲9.98％ 興勤（2428） 204.5 ▲18.5 ▲9.95％ 金寶（2312） 23.8 ▲2.15 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 銘旺科（2429） 97.2 ▼10.8 ▼10.0％ 聚隆（1466） 16.95 ▼1.85 ▼9.84％ 力積電（6770） 28.0 ▼2.7 ▼8.79％ 台南（1473） 29.65 ▼2.8 ▼8.63％ 智邦（2345） 904.0 ▼56.0 ▼5.83％

資料來源：證交所