防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

快訊／新壽T17、T18確定合意解約 最快16：30正式向外說明

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18出現轉機，台新新光金（2887）子公司新光人壽今（22）日召開董事會討論北士科T17、T18地上權合意解約案，最快今日下午4點半在新光人壽忠孝站前大樓召開記者會說明。

39.6萬股民安心！00713配0.78元填息 歷時21個交易日

資產規模1461億、擁有逾39.6萬受益人的元大台灣高利低波ETF（00713）於今（22）日盤中上漲0.3元或漲幅0.58%，來到51.9元，用21天完成填息。

非洲豬瘟肉品供貨大震盪！大成黑翻紅漲半根 卜蜂回到平盤

農業部急宣布非洲豬瘟入侵，未來5天禁運、禁止屠宰豬隻，肉品股大成（1210）、卜蜂（1215）盤中雙雙走跌，不過消息消化後大成迅速翻紅，股價漲逾半根，卜蜂則回到平盤震盪。

AI電力革命 BBU概念股新盛力、順達漲停開趴

輝達GB300系列將備援電池模組（BBU）納入標配後，也為電池模組相關概念股添上漲動能，今（22）日新盛力（4931）從盤下急拉到137.5元漲停價位，攻勢最為凌厲，順達（3211）一度亮燈漲停，興能高（6558）、加百裕（3323）、西勝（3625）、等均有攻勢，AES-KY（6781）則是站回1100元。

力積電法說變法會！虧轉盈無法預測 股價跌逾8%

晶圓代工廠力積電（6770）21日舉行法說會並公布2025年第三季財報，每股稅後虧損從Q2的0.8元，收斂致虧損0.65元，但由於未提供Q4財測，也無法預測轉盈時間點，力積電今日股價重挫，盤中最低來到28.2元，下跌2.5元，跌幅達8.1％。

新壽董事會新增議案 將拍定T17、T18地上權變更方向

為了盡力促成輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18，新光人壽今（22）日將召開臨時董事會，討論地上權變更方向，預計會後將向外界說明最終決定方向。

12年來單日摔最兇！金價暴跌6.3%回測4100美元 3關鍵成決戰點

國際金價衝破每盎司4300美元新天價後出現獲利了結賣壓，美國時間周二盤中摜破4100美元後拉回，單日跌幅高達6.3%，刷12年來最大跌幅，後市將以3大關鍵為多空決戰點，專家認為，金價即使失守4000美元，長期看漲趨勢不變。

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版 2年半後發行

總統賴清德敲碗「12強冠軍隊印上紙鈔」有望成行！央行今（22）日揭露，新台幣紙鈔24年，將啟動新台幣鈔券改版程序，最快2年半後正式發行。

AI時代來臨、鋁質電容漲價 謝金河：被動元件迎來新春天

國巨（2327）於2018年、2020年接連合併普思、基美，近期又完成對芝浦電子公開收購，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「被動元件的新春天」撰文，闡述了他對被動元件產業的觀察心得，他指出，今年鉭質電容缺貨，國巨全球巿占率逾46%，已成最大贏家，市值超過4000億，成為被動元件產業巨無霸。

獨／國泰世華銀高層跳槽！胡醒賢接HSBC個金 游天立轉戰渣打銀

國泰金（2882）旗下子公司國泰世華銀總經理鄧崇儀才獲金管會核准真除，不到一個禮拜就爆出國泰世華資深副總胡醒賢離職的消息，業界傳出胡醒賢將接任滙豐銀行（HSBC）財富管理暨個金事業負責人，而原HSBC主管游天立則將轉戰渣打銀行。