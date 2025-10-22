防堵非洲豬瘟！台糖火速祭10招　豬場全面禁運、強化門禁與消毒

▲台中梧棲爆發非洲豬瘟，動保處消毒 。（圖／記者許權毅攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台中驚傳疑似非洲豬瘟（ASF）案例，引發外界關注台灣豬農防疫現況。對此，國營事業台糖公司今（22）日表示，已第一時間啟動防疫機制，針對旗下各大豬場採取最高等級生物安全防疫措施，並配合農業部指示，目前已全面停止豬隻運輸。
台糖強調，過去已有成功防堵ASF的經驗，這次將秉持過往實戰經驗，全力防堵疫情進入豬場。公司內部也全面強化人車進出門禁管理，並嚴格執行消毒、隔離、食物控管等防疫作業。
為確保豬場安全，台糖目前已落實下列十大防疫措施：
門禁管理：場區大門需隨時關閉，嚴禁未經授權人員進入，所有訪客須填寫紀錄。
人員淋浴更衣：進入畜舍前必須全身淋浴、更換場內專用服裝與雨鞋。
嚴禁食物入舍：除飲用水外，禁止攜帶任何食物進入畜舍區。
每日檢查消毒池：派員確認消毒液足量，並定期更換。
車輛消毒：所有車輛進入前須於大門消毒區徹底消毒，司機換穿雨鞋後始得入內。
運豬車禁上下豬台：由場內人員負責上下豬，司機不得進出該區域，作業後立即消毒。
化製車限區交運：化製車不得進場，並與場區保持距離，相關設備接觸後須消毒。
犬隻管制：場內警戒犬須以鏈或籠具圈養，嚴禁餵養流浪犬貓。
入口設消毒液：各畜舍出入口配置消毒液，人員進出須踩踏消毒。
食餘集中處理：員工僅能在指定地點用餐，廚餘集中存放於加蓋容器，每日下班前清除，防堵鼠害與流浪動物。
台糖也呼籲國內其他養豬業者比照高規格加強防疫，杜絕ASF疫情蔓延，守住台灣豬肉產業安全防線。
