企業投融資新選擇　永續發展票券上線

圖、文／集保結算所提供

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，集保結算所與票券金融商業同業公會(票券商公會)攜手合作推動票券市場永續發展，於114年10月20日正式推出「永續發展票券」制度，對於我國永續金融發展具有重大指標意義。

鑑於票券金融公司為金融市場參與者，具信用資源分配之功能，於辦理授信及投資業務時，應將ESG觀念導入所經營之業務，因此，票券商公會理事長魏啓林上任後，即積極提出推動永續發展票券之業務目標，尤其融資性商業本票之發行人除上市櫃公司外，尚包含四、五千家之中小企業，如何及早將ESG之DNA植入其經營理念中，是魏理事長任內亟待擘劃的事項，期能引領票券市場資金投入永續發展領域，促進企業參與永續轉型。

傳統融資性商業本票因天期短、流動性高、可循環發行之特性，在導入永續金融目標時，特別需要克服制度設計上的挑戰。對此，票券商公會參考國際資本市場協會（ICMA）和會計師研究建議，企業可建立永續金融框架，將商業本票納入，作為短期資金支持長期永續目標的金融工具。現在永續發展票券制度提供企業一條可行路徑，企業只要撰寫永續發展計畫書，經第三方評估和票券商確認，就能發行永續發展票券，讓企業不但能維持資金周轉彈性，還能將短期融資與自身的永續計畫結合，可謂一舉兩得。

集保結算所為提供最穩定、高效的永續發展票券後台服務，已設計直覺、容易操作的介面，協助票券商和企業更輕鬆完成永續發展票券發行作業。從交易安全、資訊揭露到流程便利，都以「減輕企業負擔」為出發點，讓企業更專注於永續經營與市場拓展。集保結算所董事長林丙輝強調：「能夠陪伴企業一起永續前行，是集保的責任與榮耀。我們期盼有更多企業加入永續行列，為臺灣永續發展注入新力量。」

永續發展票券制度可引導企業透過票券市場取得資金投入永續項目，也進一步擴充了永續金融商品的多樣性，為臺灣票券市場帶來嶄新契機。服務上線後，相關資訊將同步揭露於金管會永續金融網。