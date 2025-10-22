波羅的海國際航運公會制定應對中國港口費條款　以減少法律爭議

▲BIMCO制定應對中國港口費條款。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

波羅的海國際航運公會(BIMCO)已開始制定一項新的標準條款，以解決中國最近宣佈的對與美國有關聯的船舶徵收港口費的問題。中國剛宣布要開徵這項費用時，國內散裝船公司高階就預言，實施後最忙的會是律師，因為船貨雙方，船東與租家都需要律師幫忙釐清責任。

BIMCO是全球最大的航運協會表示，在北京方面決定對美國製造、懸掛美國國旗、或由美國實體擁有或經營的船舶徵收「特殊港口費」之後，該條款將提供法律和商業上的明確性。這項收費已於本月14日生效。

在中美兩國之間的貿易和地緣政治緊張局勢不斷升級之際，雙方互徵的港口費，已經導致了一系列影響航運和物流的針鋒相對的現象。

BIMCO秘書長兼首席執行官David Loosley表示：「我們的行業正在應對不斷升級的地緣政治不確定性和貿易限制，為了幫助減少合同的不確定性，我們正在制定一項針對中國費用的新條款，就像我們今年早些時候針對美國貿易代表對中國相關船舶的費用所做的那樣。」

今年7月，BIMCO的文件委員會(Documentary Committee)通過了一項條款，旨在管理美國貿易代表辦公室(USTR)決定對停靠美國港口的中國相關船舶徵收額外港口費的影響。

根據北京方面的新政策，BIMCO成立了一個由法律和商業專家組成的小組委員會，以加快制定一項新的標準條款起草過程。

BIMCO副秘書長兼合同主管斯坦恩‧泰格‧伊沃表示：「隨著我們針對定期租船合同的USTR條款的發展，我們現在收到了有關中國港口新費用條款的諮詢。為了迅速作出反應，我們將採用快速程式，使文件委員會能夠緊急採取行動。」

新條款預計將說明船東、運營商和租船公司管理潛在糾紛，並澄清受中國港口新收費影響的租船合同下的成本責任。