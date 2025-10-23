從細節看專業！永慶房屋謝睿騰贏得消費者讚賞

▲永慶房屋謝睿騰經紀人員用專業和細膩贏得消費者肯定。

圖、文／永慶房屋

在新店服務的永慶房屋經紀人員謝睿騰，除了擁有誠實、專業的房產專業之外，還有積極、細膩的服務態度，讓他投入房仲業才短短兩年，就贏得許多客戶的好評。曾有客戶分享，謝睿騰不是只有在做買賣，更是在幫人打造生活的下一個階段！

謝睿騰分享，新店區由於環境相對清幽、房價比台北市中心來得親民，吸引很多退休族群和換屋族居住，自己也因此獲得很多服務機會。面對每一次的委託，除了提供誠實專業的服務內容，更要展現獨到的細膩觀察，不僅圓滿客戶的成家之旅，還讓消費者的購屋過程充滿驚喜和安心。

曾經有一對老夫妻，隨著年紀變大，上下樓梯越來越不方便，因此委託謝睿騰幫忙在新店尋找適合的電梯大樓換屋。在跟老夫妻的閒聊中，謝睿騰得知老夫妻還有一位小孫子，夫妻倆常常陪著小孫子到處玩，所以小孫子非常喜歡他的爺爺奶奶，時不時就會跑去找他們。

所以謝睿騰在幫老夫妻找房的過程中，除了檢查社區內是否有無障礙設施，也關心周遭的生活機能、公園綠地，能不能讓老夫妻帶著小朋友出去玩。最後謝睿騰找到了一間電梯大樓社區，距離捷運站、家樂福、裕隆城只要步行5分鐘就能抵達，鄰近也有公園。不僅生活採買便利，老夫妻還能帶著小孫子到周遭的公園遊戲踏青，裕隆城內還有許多親子設施，更讓老夫妻喜出望外，立刻決定購屋。

在看屋過程中，謝睿騰總是規劃好過程中的交通細節和重要地標說明。不只是為了看屋方便，更是為了幫助老夫妻熟悉生活圈。這些藏在服務過程中的小細節，更是贏得夫妻倆的大拇指。

還有一次，一名客戶希望就近照顧自己的母親，因此想在母親居住的社區裡找房。於是謝睿騰隨時緊盯社區是否有新物件釋出，一發現有物件釋出，立刻安排帶看。沒想到釋出的房屋屋況不佳，讓客戶相當猶豫。但謝睿騰在第一時間內，就提供房屋後續的修繕規劃、漏水處理、裝潢建議，讓客戶安心。他甚至推薦口碑良好的室內裝修業者，以及整理可能花費的金額，讓客戶對購屋的決定更為踏實。

「客戶母親居住的社區屋齡很高，屋況往往不是很好。面對這種老房子，很多消費者一開始都會被屋況嚇到。」謝睿騰分享，「所以我一知道客戶對這個社區有興趣，我就整理好相關的資訊，一旦有物件釋出，就算它的屋況不是太好，我還是可以第一時間內給出裝修的建議，消除客戶的疑慮，讓客戶有充足的資訊做決定。」

最後客戶決定購入該房屋，在房屋進行裝修期間，謝睿騰還抽空到現場查看，幫助客戶解決各種疑難雜症，更讓客戶對他的暖心服務印象深刻，還特地上Google為謝睿騰留下五星的好評推薦。

當被問及自己的成功心法時，謝睿騰分享，有些房仲會因為專業和經驗，而把自己的身段放很高，好像客戶不聽他的話就是錯的。但他更願意放下姿態，在客戶的成家路上做一個忠實的朋友。「房仲是來幫民眾開啟新生活的。」謝睿騰分享。他未來也會秉持著誠實、專業和積極的態度，挖掘消費者的說出口和沒說出口的居住需求，圓滿每一個客戶的成家夢。

▲永慶房屋謝睿騰表示，自己未來也會秉持著誠實、專業和積極的態度，圓滿每一個客戶的成家夢。