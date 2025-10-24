大盤高檔震盪！2檔台股平衡基金績效勝大盤　法人曝操作心法

▲台股高檔震盪，操作難度高。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股大盤在創高後呈現高檔震盪，統計18檔台股平衡基金中，今年來平均績效18.59%，若以近一周績效來看，群益平衡王、兆豐萬全打敗大盤，顯示出台股平衡基金跟漲抗跌特性。法人認為，現階段台股投資難度提高，風險機會並存，操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略。

法人表示，台股現階段令投資人很難捉摸，建議投資人現階段可以台股平衡基金可來因應市場的波動。因台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活，可望受到較小的牽動，在大盤上漲趨勢的績效也表現出色，是進可攻、退可守的投資工具，不啻為現階段想投資台股的投資人最佳的選擇。

群益平衡王基金經理人周立民表示，第四季傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。然而需注意的是，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，台股短期震盪整理的格局恐難避免，但中長期結構性成長題材仍未改變。

周立民建議操作上採取「成長股攻勢、價值股守勢」雙軌配置，可半導體族群估值修復布局；反之則提升防禦型個股配置。看好族群為美設廠概念股、AI 晶片與高階封裝概念股、先進製程ASIC受惠股。

群益安家基金經理人李蕙君強調，進入第四季，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受長假效應與國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。

操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。