昱台國際明日轉上櫃　競拍均價25.62元、上周四收盤價30.90元

經營海空運承攬業的昱台國際(7716)，明(28)日股票將從興櫃轉為上櫃，該公司上櫃普通股股票承銷案採競價拍賣及公開申購方式辦理，拍賣股數1800千股，本月16日開標，得標加權平均價格為25.62元；該公司承銷價則為21元，以上周四收盤價30.90元估算，抽中一張可賺進9900元，但總承銷張數僅500張。

該公司今年上半年營收10.51億元，年增11.48%，毛利為2.10億元，年增8.65%；稅後淨利2769萬元，年增6.2%，EPS1.37元。

今年受美國對等關稅影響，上半年亞洲出口商對美提前出貨，以致第三季市場貨量減少；昱台第三季營收4.78億元，季減0.53%，年減20.07%，第四季是亞洲線旺季，昱台亞洲線比重高，估計業績可優於第三季。

公司財務長兼發言人蕭家辭指出，10月的貨量與第三季相比，並沒有明顯的全面性回升。歐洲與美國航線維持第三季水準，暫無顯著增長；亞洲線則受到中國十一長假以及前期連續颱風的影響，船期大亂，整體走貨需要等到11月後才會逐步恢復正常節奏。



展望第四季，公司預期相較第三季將略有改善，其中以東南亞航線恢復最為明顯，前往越南、印尼、泰國、柬埔寨的貨量可望成長約3%–5%。主要原因在於亞洲區內供應鏈運作回穩，以及假期影響消退後的補貨需求逐步浮現。



整體而言，市場仍處於溫和恢復階段，沒有報復性反彈，但第四季走勢預期會優於第三季，尤其以東協區域的回升較為明確。

昱台國際成立於1994年，開業31年每年獲利，僅在2008年雷曼兄弟事件爆發後，有過一次單月虧損。