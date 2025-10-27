ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

集保結算所「私募商品查詢專區」上線　打造私募市場新氣象

▲▼集保結算所。（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所私募商品查詢專區上線。（圖／集保結算提供）

記者巫彩蓮／台北報導

為呼應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提升臺灣私募市場的資訊透明度與交易效率，集保結算所於今（27）日推出「私募商品查詢專區」，該專區整合了投信事業發行的私募證券投資信託基金，以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人之私募股權基金等資訊，便利合格投資人一站式查詢。

集保結算所董事長林丙輝表示，為響應金管會打造臺灣成為亞洲資產管理中心的願景，集保結算所在私募商品部分，推出「商品查詢、資訊傳輸、款項收付」三箭齊發的全方位服務策略，從商品揭露查詢，推進到交易資訊傳輸及款項收付，逐步建構完整且安全的私募商品投資平台，為我國資產管理產業注入新動能，並推動臺灣私募市場邁向更健全、更國際化的發展格局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「私募商品查詢專區」的推出，主要是為了解決過去因投信事業私募商品資訊取得不易，投資人需逐一洽詢各投信公司的痛點。集保結算所透過與投信投顧公會合作，由投信事業向公會申報私募商品資訊後，再於集保「私募商品查詢專區」揭露商品資訊。揭露的內容包括基金中英文名稱、計價幣別、應募人種類與資格或其他要求、各投信事業私募業務簡介，以及專屬連結等，讓合格投資人能一站式查詢、集中掌握資訊。

「私募商品查詢專區」上線，象徵私募市場資訊透明度的重大躍進，登入查詢前，系統將要求進行合格投資人資格自我聲明及投資警語確認，以落實投資人保護機制，不僅提升了市場效率，更在資訊便利與投資安全之間取得平衡，協助合格投資人掌握市場即時動態，提升私募市場效率與透明度。

關鍵字： 私募市場亞洲資產透明度投資人集保結算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

推薦閱讀

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
集保結算所「私募商品查詢專區」上線　打造私募市場新氣象

集保結算所「私募商品查詢專區」上線　打造私募市場新氣象

為呼應政府推動「亞洲資產管理中心」政策，提升臺灣私募市場的資訊透明度與交易效率，集保結算所於今（27）日推出「私募商品查詢專區」，該專區整合了投信事業發行的私募證券投資信託基金，以及投信事業轉投資子公司擔任普通合夥人之私募股權基金等資訊，便利合格投資人一站式查詢。

2025-10-27 10:46
快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

受到美國通膨數據比預期緩和，加上企業財報創佳績等消息影響，台股今（27）日開盤不到2分鐘大漲664.17點，衝28196.33點；台積電（2330）漲50元重新追平1500元歷史天價。

2025-10-27 09:04
日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

受到美國總統川普和中國國家主席習近平本周有望在韓國會晤消息影響，日本股市今（27）日開盤勁揚798.37點或1.62%，報50098.02點。

2025-10-27 08:35
昱台國際明日轉上櫃　競拍均價25.62元、上周四收盤價30.90元

昱台國際明日轉上櫃　競拍均價25.62元、上周四收盤價30.90元

經營海空運承攬業的昱台國際(7716)，明(28)日股票將從興櫃轉為上櫃，該公司上櫃普通股股票承銷案採競價拍賣及公開申購方式辦理，拍賣股數1800仟股，本月16日開標，得標加權平均價格為25.62元；該公司承銷價則為21元，以上周四收盤價30.90元估算，抽中一張可賺進9900元，但總承銷張數僅500張。

2025-10-27 07:00
債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

美國聯準會（Fed）降息與川普政策交互影響，債蛙操作更偏好靈活度更高的短天期的債券ETF，短債ETF受益人已衝破4萬大關，今年來成長率超過203.04%，而月配型群益ESG投等債0-5（00985B）首度配息0.048元，年化分配率超過5.74%，受益人已飆至14279人，成長最為驚人。

2025-10-27 06:00
中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

美國財政部長貝森特26日表示，美中已達成框架協議，內容含芬太尼、TikTok、稀土、農業採購等，有望在本月30日川習會進一步討論確認。對此陽明海運前董事長謝志堅與美國線超大型攬貨公司負責人都認為，美國因芬太尼加徵的20%關稅有可能取消或降低，讓中國輸美商品目前55%的關稅獲得降低。

2025-10-27 02:42
刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

通膨壓力也蔓延到常被認為是彩迷小確幸的刮刮樂，原本面額100元的刮刮樂近幾年銷售比重逐年減少，今年以來更低於2成，且不是每個月都會發行面額百元的刮刮樂，連帶使得彩券行架上的百元刮刮樂不時缺貨，彩迷想買刮刮樂試試手氣，200元成為低消。

2025-10-27 01:00

讀者迴響

熱門新聞

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

應徵工程師月薪37K！網見薪資條「安全津貼」狂勸退

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

定期定額太慢！他想貸款100萬All in 0050　過來人曝績效

昱台國際明日轉上櫃　競拍均價25.62元、上周四收盤價30.90元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366