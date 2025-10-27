ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣薄膜科技受矚目！TACT 2025匯聚24國500學者　2028國際鍍膜會議移師台北　

▲台灣薄膜科技受矚目！TACT 2025匯聚24國500學者　2028國際鍍膜會議移師台北　 。（圖／記者陳弘修攝）

▲美國真空學會前主席Ivan Petrov宣布，ICMCTF將在2028年首度移師台北舉行。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由台灣鍍膜科技協會（TACT, Taiwan Association for Coating and Thin Film Technology）與國立臺北科技大學材料及資源工程系共同主辦的TATC 2025「國際鍍膜科技研討會」，26日於集思北科大會議中心隆重登場，會中匯聚來自24國、超過500位學者與專家，共同見證台灣在薄膜科學與鍍膜技術上的研究能量與國際影響力。

台灣近年在半導體與先進材料領域蓬勃發展，也推動薄膜科技成為產業關鍵核心。TACT自1999年創立，汲取美國真空學會（AVS）主辦的「國際冶金鍍膜與薄膜會議」（ICMCTF）經驗，歷經二十餘年耕耘，現已成為亞太區最具規模的鍍膜與薄膜技術專業社群，持續促進跨域合作與產學研鏈結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福表示，本屆大會共規劃7個技術分會場、2堂短期課程（Short Courses）、1堂專題教學講座（Tutorial Lecture），並安排2場大會演講（Plenary）、6場主題演講（Keynote）與66篇邀請演講（Invited Talks），共計468篇論文發表。包括日本、韓國、中國、美國、德國、波蘭等國皆踴躍投稿，顯示TACT已成為全球薄膜科技研究的重要交流平台。

王錫福也強調，透過TACT 2025，我們再次展現台灣的科技研發實力與國際影響力，期盼接下來能激發更多跨國合作與創新研究。

▲台灣薄膜科技受矚目！TACT 2025匯聚24國500學者　2028國際鍍膜會議移師台北　 。（圖／記者陳弘修攝）

▲TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福。

▲台灣薄膜科技受矚目！TACT 2025匯聚24國500學者　2028國際鍍膜會議移師台北　 。（圖／記者陳弘修攝）

▲2025 「國際鍍膜科技研討會」匯聚來自24國、超過500位學者與專家。

TACT總召集人、北科大材資系教授陳柏均也表示，TACT是一個彼此學習、互相激勵的大家庭，不僅凝聚最先進的研究成果，也串起真誠而長久的夥伴關係。他強調，本屆會議的成功舉辦，象徵台灣在鍍膜與薄膜技術領域持續扮演「連結全球、協作創新」的重要角色。

今年出席與支持的國際學術社群領袖陣容堅強，包括瑞典戰略研究基金會執行長Lars Hultman教授、奧地利真空學會前主席Paul Heinz Mayrhofer教授、德國真空學會會長Sven Ulrich教授、美國真空學會表面工程部主席Greg Greczynski教授、美國真空學會前主席Ivan Petrov教授、美國真空學會表面科學部財務長Dan Killelea教授、韓國腐蝕科學學會會長暨ICIMC 2026會議主席Han-Cheol Choe教授、墨西哥ICMCTF 2026議程主席Sandra Rodil教授，以及台灣真空學會理事長朱英豪等。

值得一提的是，美國真空學會前主席Ivan Petrov教授在致詞時也宣布，經台灣鍍膜科技協會與美國真空學會共同決議，擁有逾50年歷史的ICMCTF（國際鍍膜會議）將於2028年首次離開美國聖地牙哥，移師台北舉行，象徵台灣在全球鍍膜與真空科技社群中的領導地位再獲肯定，同時也意謂著透過TACT與各國頂尖學者的緊密合作，可彰顯台灣在全球薄膜領域的關鍵連結與持續貢獻。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

推薦閱讀

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

今年5-6月期統一發票兌獎預計下周三（11月5日）到期，財政部今（27）日統計，百萬元以上大獎還有9人沒現身領錢，其中有3張千萬特別獎等無幸運兒兌領，消費金額最低只花20元買飲料就中獎，財政部呼籲中獎人把握時間，以免和財身爺擦身而過。

2025-10-27 12:45
國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

市值型ETF持續火熱，0050投資人數於超越護國神山台積電（2330）後，10/23當周突破170萬名，再超越國泰永續高股息（00878），成為全市場投資人數最多的ETF。

2025-10-27 11:49
HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

全球AI浪潮推升高頻寬記憶體（HBM）需求，正持續在半導體產業鏈掀起「外溢效應」。根據外媒《wccftech》報導，這股HBM熱潮正導致晶圓代工產能吃緊，不僅擠壓智慧手機用SoC常見的DRAM產能（如DDR5、LPDDR5X），也讓交期大幅延長，聯發科（2454）可能成為首批受波及的大型SoC設計公司。

2025-10-27 11:43
漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

餐飲業者不主動開立發票麻煩大！中區國稅局雲林分局透露，今年8月底4度查獲轄區內某簡餐店漏開發票，9月處停業14日處分，該餐廳已列入黑名單，若再發生類似事件，將會被罰3個月以上，最長不到6個月的停業處分。

2025-10-27 11:01
併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

三商壽（2867）出售一事，上周已有初步結果，由玉山金控（2884）、中信金控出價後，外傳玉山金以總金額約480億元，每股換股落8～8.2元之間，成功拿下，今（27）日三商壽、三商投控（2905）同步跳空漲停開出，而玉山金重挫8%，跌至29.9元，成交量爆出10萬張。

2025-10-27 09:56
記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

美中關係有望緩和，資金回流電子股，記憶體族群率先回神，力積電（6770）今（27）日開盤20分鐘爆12萬張交易量居成交王，大漲近9%；旺宏（2337）、南亞科（2408）雙雙亮燈，華邦電（2344）也湧入2.4萬張成交量漲逾8%，皆躋身成交前十名。

2025-10-27 09:50
普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

普發1萬上路！2銀行祭ATM領錢抽好康　3類甜頭搶先看

普發現金1萬開放登記將於11月5日起跑，台北富邦銀、永豐銀加碼活動相繼出爐。北富銀宣布ATM提領現金，或選擇登記入帳至北富銀帳戶可參加抽獎，有機會把iPhone 17手機或萬元現金帶回家；永豐銀客戶透過該行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票、大全聯萬元禮券。

2025-10-27 16:39
主動揪出行員詐貸！　永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

主動揪出行員詐貸！　永豐銀喊「依法查處、絕不寬恕」

永豐銀行萬華分行任職的林姓專員涉嫌從2023年到2024年間，幫有資金需求的民眾，以不實任職薪資等財力證明資料，申請信用貸款，遭到起訴。永豐銀行表示，該案於事發時，由內部主動發覺、積極處理。永豐銀行重申，嚴禁行員與代辦業者配合或受理其轉介之申貸案件；對於違規行為，堅決依法查處，絕不寬恕。

2025-10-27 16:02
智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

智慧能源週與淨零永續展、打造淨零新格局　綠電已成國際競爭要素

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟(Green Energy and Sustainability Alliance)共同主辦的2025「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」 將於10月29日至31日在台北南港展覽館1館1、4樓盛大登場。風電業指出，綠電已成國際競爭要素，大廠競相爭取。

2025-10-27 15:17
統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

統一資訊推AI回應機器人平台　搶攻AI商用應用市場

在生成式AI技術快速滲透各行各業之際，統一資訊宣布推出企業級AI智慧系統「LumineOne」，主打將企業知識庫轉化為專屬智慧助理，鎖定數位轉型與知識管理需求，搶攻AI商用應用市場。

2025-10-27 15:15

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

大全聯刷卡1類好康沒了　4銀行明年起不提供消費回饋

記憶體股回神！力積電爆12萬量漲近9%　旺宏、南亞科亮燈

台股連假結束迎補漲　聚焦「這族群」領軍上攻

中美達成框架協議　明年若紅海不復航貨櫃船運業績有望與今年相當

快訊／台股大漲664點衝28196破紀錄　台積電漲50元平天價

刮刮樂另類通膨！台彩策略變動　入手「低消」加倍拉至200元

黃金將崩盤？恐跌破4000美元至「這價位」

漏開發票慘了！雲林某餐廳被抓3次停業14天　國稅局列黑名單

併購兩樣情！玉山金爆10萬大量跌8%　三商壽、三商投控雙亮燈

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

萬海1.3萬箱大船在珠江發生碰撞事件　對方船隻沉沒傳南沙碼頭封閉

債蛙新歡！短債ETF受益人創高衝破4萬　群益00985B成長最快　首配5.74% 吸睛

HBM需求爆衝擊產業　聯發科恐成首波受害者、LPDDR5X交期飆至39週

普發1萬ATM備戰　超商量販百貨指定據點支援領錢

快訊／快加油！明起汽油漲0.5元　柴油漲0.6元

500億資金湧入主動 ETF　清流君：高報酬率背後藏1隱憂

國民ETF寶座換人！　0050受益人超車00878

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366