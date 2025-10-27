台灣薄膜科技受矚目！TACT 2025匯聚24國500學者　2028國際鍍膜會議移師台北　

▲美國真空學會前主席Ivan Petrov宣布，ICMCTF將在2028年首度移師台北舉行。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

由台灣鍍膜科技協會（TACT, Taiwan Association for Coating and Thin Film Technology）與國立臺北科技大學材料及資源工程系共同主辦的TATC 2025「國際鍍膜科技研討會」，26日於集思北科大會議中心隆重登場，會中匯聚來自24國、超過500位學者與專家，共同見證台灣在薄膜科學與鍍膜技術上的研究能量與國際影響力。

台灣近年在半導體與先進材料領域蓬勃發展，也推動薄膜科技成為產業關鍵核心。TACT自1999年創立，汲取美國真空學會（AVS）主辦的「國際冶金鍍膜與薄膜會議」（ICMCTF）經驗，歷經二十餘年耕耘，現已成為亞太區最具規模的鍍膜與薄膜技術專業社群，持續促進跨域合作與產學研鏈結。

TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福表示，本屆大會共規劃7個技術分會場、2堂短期課程（Short Courses）、1堂專題教學講座（Tutorial Lecture），並安排2場大會演講（Plenary）、6場主題演講（Keynote）與66篇邀請演講（Invited Talks），共計468篇論文發表。包括日本、韓國、中國、美國、德國、波蘭等國皆踴躍投稿，顯示TACT已成為全球薄膜科技研究的重要交流平台。

王錫福也強調，透過TACT 2025，我們再次展現台灣的科技研發實力與國際影響力，期盼接下來能激發更多跨國合作與創新研究。

▲TACT理事長暨大會主席、北科大校長王錫福。

▲2025 「國際鍍膜科技研討會」匯聚來自24國、超過500位學者與專家。

TACT總召集人、北科大材資系教授陳柏均也表示，TACT是一個彼此學習、互相激勵的大家庭，不僅凝聚最先進的研究成果，也串起真誠而長久的夥伴關係。他強調，本屆會議的成功舉辦，象徵台灣在鍍膜與薄膜技術領域持續扮演「連結全球、協作創新」的重要角色。

今年出席與支持的國際學術社群領袖陣容堅強，包括瑞典戰略研究基金會執行長Lars Hultman教授、奧地利真空學會前主席Paul Heinz Mayrhofer教授、德國真空學會會長Sven Ulrich教授、美國真空學會表面工程部主席Greg Greczynski教授、美國真空學會前主席Ivan Petrov教授、美國真空學會表面科學部財務長Dan Killelea教授、韓國腐蝕科學學會會長暨ICIMC 2026會議主席Han-Cheol Choe教授、墨西哥ICMCTF 2026議程主席Sandra Rodil教授，以及台灣真空學會理事長朱英豪等。

值得一提的是，美國真空學會前主席Ivan Petrov教授在致詞時也宣布，經台灣鍍膜科技協會與美國真空學會共同決議，擁有逾50年歷史的ICMCTF（國際鍍膜會議）將於2028年首次離開美國聖地牙哥，移師台北舉行，象徵台灣在全球鍍膜與真空科技社群中的領導地位再獲肯定，同時也意謂著透過TACT與各國頂尖學者的緊密合作，可彰顯台灣在全球薄膜領域的關鍵連結與持續貢獻。