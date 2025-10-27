台灣空運跨足藝術物流　搶攻藝術品國際物流市場龐大商機

▲台灣空運負責日本當代雕塑家葉栗剛作品來台展出的物流運送。（圖／台灣空運提供）

記者張佩芬／台北報導

藝術品跨國運送物流涉及高度專業化的流程，對包裝的嚴格要求及風險管理，台灣空運國際物流集團自日本專業運送丁丁藝術空間的15件木雕作品藝術品回台，於2025年台北藝術博覽會世貿展覽會盛大展出，吸引眾多藝術迷駐足欣賞，展現台灣空運在藝術品物流上的專業實力，搶攻藝術品國際物流市場的龐大商機。

這15個木雕藝術品原先只有簡易包裝，為了確保跨境運輸過程無損，台灣空運團隊進行加強包裝加固與製作木箱，打製專用木箱，以符合航空與報關安全規範。整個運輸過程從規劃、包裝、文件處理到清關與交付，皆由專業團隊全程監控，保障藝術品安全抵達展場，讓展出流程順暢無虞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

木雕作品出自葉栗剛(Haguri Takeshi，1957年生於日本名古屋)，是日本當代雕塑家，畢業於愛知縣立藝術大學雕塑系及研究所。他以楠木為主要媒材，結合金屬元素創作，作品融合傳統與現代，充滿戲劇性張力。人物造型誇張卻不失穩重，常搭配面具與全身刺青，呼應日本能劇、祭典與浮世繪文化。

▲人物造型誇張卻不失穩重。（圖／台灣空運提供）

其代表系列包含描繪青少年不羈形象的「Yankees」、黑幫與俠客系列「Outlaws」，以及結合祭典與民俗意象的「Matsuri」系列，展現藝術家對社會邊緣角色與文化符號的深刻觀察。

此次丁丁藝術空間在台北藝術博覽會帶來多位國籍藝術家作品，展出風格多元、充滿玩味。葉栗剛的雕塑作品更以其獨特戲劇張力和文化意涵，成為展場焦點。

台灣空運擁有逾三十年國際物流經驗，近年積極拓展藝術品運輸服務，從日本、美國到歐洲，多次協助畫廊與收藏家完成跨境運輸專案。該公司高層主管表示：「藝術品運輸不只是物流，更是文化價值的傳遞。我們以對待生命的態度守護每一件創作。」這次與丁丁藝術空間的無縫合作，驗證台灣空運在精密包裝、展覽時程控管上的專業實力，配合海關合規與風險管理的最佳實踐。掌握台灣藝術展覽在國際能見度日益提高、跨國物流運送需求的龐大商機。