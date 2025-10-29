00929每配必填？高息ETF誰升誰降？一文看懂！

▲存錢不只放定存，懂選ETF也能養成穩定現金流。（圖／unsplash）

財經中心／綜合報導

近期台股不斷創下新高，投資氣氛熱絡，但不少投資人也注意到，高股息ETF的「配息」出現了變化。包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）和群益台灣精選高息（00919） 等熱門ETF近期都下調了配息金額。對許多上班族和小資族來說，這代表市場正進入一個「配息調整期」。

為什麼ETF會「降息」？

專家指出，這樣的情況並不代表市場出現問題，而是資本市場的自然反應。當股價上漲時，殖利率會被稀釋，配息金額自然會縮水；再加上高檔行情壓縮了ETF靠價差挹注配息的空間，同時，收益平準金的使用也受到更嚴格的規範，因此ETF的配息回到更合理、也更穩定的水準。

換句話說，ETF降息並不代表績效變差，而是市場在「回歸正常」。對於投資人而言，這也是重新檢視投資組合的好時機。

為什麼有些ETF還能逆勢升息？

有趣的是，並非所有ETF都跟著降息。像 復華台灣科技優息（00929） 就在今年5月和8月兩度調升配息，從0.05元提高到0.08元，引起市場矚目。法人分析，這並非炒作，而是ETF本身的結構不同所致。00929的配息幾乎完全來自企業股利，來源穩定，因此受到市場波動與政策調整的影響較小。

ETF的配息來源不同，面對市場變化的反應也會不同。若ETF的配息仰賴資本利得或收益平準金，在市場震盪或監管收緊時就可能縮水；反之，若以企業穩定股利為主，配息就更有機會維持穩定。

高殖利率不等於高報酬

許多上班族選擇投資ETF，是希望能穩穩領息，建立長期被動收入。不過，要提醒的是，ETF的配息金額不等於報酬率，也不保證未來收益。短期的配息高低變化，並不能作為唯一的投資依據。

舉例來說，元大高股息（0056）主打高配息策略，而00929則結合科技股與穩定股利，兩者各有特色與風險，投資人應該根據自己的投資目標與風險承受能力來選擇，而不是單看殖利率的高低。

上班族選ETF，小撇步記起來

對於忙碌的上班族而言，挑ETF不必太複雜，只要掌握幾個重點，就能更安心：

•看清配息來源：穩定的股利來源比短期高殖利率更重要。

•了解產品結構：不同ETF追蹤的產業與指數不同，風險也不一樣。

•注意波動風險：ETF有配息，但不等於保本，股價會波動。

•長期思考策略：不要因為一次降息就慌張，也不要為了高息一頭熱衝進場。

金融監督管理委員會也提醒，投資人挑選ETF時，應審慎評估自身風險承受能力，了解產品特性與配息來源，避免因追求短期高息而忽略長期風險。同時，應注意ETF的配息並非保證報酬，也不代表未來收益。

最近市場升息、降息消息不斷，高股息ETF的變化也成為投資人關注的焦點。不過這波調整，其實代表市場正在慢慢走向更穩定的節奏。對多數上班族和小資族來說，投資的關鍵不是一味追高殖利率，而是要懂得看懂產品、挑對標的，讓自己的資金長期穩穩成長。復華台灣科技優息（00929） 因為配息來源穩定，在這波配息調整期中反而更受到大家的青睞。法人也提到，這類型的ETF在市場震盪時有不錯的防禦力，對想要固定領息的小資族來說，是相對安心的選擇。這檔ETF的配息時間也已經公布，除息日是11月19日，想參加配息的投資人最晚要在11月18日完成買進，配息則會在12月15日發放入帳。對想提前規劃資金、安排領息節奏的朋友來說，這是一個值得留意的時間點。