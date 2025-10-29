台灣國際水週盛大登場　引領產業邁向水資源永續新視界

▲左三起貿協秘書長王熙蒙、經濟部常務次長賴建信、水利署副署長王藝峰等為國際水週揭幕。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「2025 年台灣國際水週(TIWW)」今(29)日於台北南港展覽館1館4樓盛大開展。在全球加速邁向水資源的智慧化、韌性化與永續化的關鍵時刻，匯聚我國及來自加拿大、美國、法國、西班牙、韓國等共9國近百家水利工程、水處理與淨水相關企業參展。

展出全面展現水資源產業的創新技術與永續動能，提供各產業穩定供水與永續水管理之解決方案，打造採購與跨領域技術交流的專業平台。

外貿協會秘書長王熙蒙致詞時表示，水資源是全球產業實現永續發展的重要關鍵，而氣候變遷與科技快速發展也迫使全球業者重塑水資源永續的思維及應對策略。

今年展覽聚焦智慧水務、永續發展與淨零轉型三大趨勢，以宏觀的視角呈現水資源在各高用水產業邁向永續的核心關鍵。王秘書長強調，水週的意義不僅是在技術展示，更是連結各產業及跨域合作的最佳平台，期盼透過展覽帶動產業，共創淨零永續的未來。

今年水週以「科技水、韌性水、潔淨水」為主題，吸引政府與研究單位、產業公協會踴躍參與，包含經濟部水利署、內政部國土署、台北市政府、台灣自來水公司、工業技術研究院、臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會、台灣水科技協會、台灣小水力綠能產業聯盟及加拿大安大略省經貿廳，展現水資源產業的蓬勃發展。

除此之外，展覽現場更匯集國內外關鍵技術廠商，展出內容涵蓋再生水、終端淨水到智慧水務應用，例如國統、鶴見、法商 Veolia、Suez、美商 Xylem、西班牙商Cox等業者，展示最新節水與循環再利用技術；丹麥商 AVK、大地昌、泉溢等業者展出泵浦、閥門及管件；集盛、崧源、笠毅與晶盛則展示高效濾芯及終端淨水設備。

同時，智慧系統及檢測技術亦為展場焦點，由祥昇、捷騰、桓達、富鈞及中興工程顧問社帶來 PFAS 檢測、AI 感測與數位化監控平台等智慧解決方案。此外，今年推出全新「永續專區」與「水創新專館」，也為展覽增添亮

點，多家參展商展現水資源產業節能減碳的成功案例與智慧化應用的最新成果。

展覽期間將舉辦豐富活動，從技術交流到國際對話，為展覽注入豐沛能量。今日「TIWW Tech Talk」率先登場，邀請到Veolia(威立雅)以低碳永續為題，分享海水淡化與污水處理的綠色解方，現場互動熱絡。

明後兩日接續由16家業者針對「科技水」、「韌性水」及「潔淨水」三大主題，接力分享智慧水務、永續製程與淨水創新等產業發展趨勢。另外，英國標準協會(BSI)將以「水與碳的雙重挑戰」為題，探討企業邁向淨零與永續水管理的路徑。

加拿大安大略省經貿廳則帶領7家企業舉辦「加拿大商機說明會」。預期三天展覽將促進國際技術交流與產業合作，協助各產業在全球綠色轉型浪潮中，提升競爭優勢。

2025年台灣國際水週即日起展至10月31日，於，外貿協會歡迎各界專業人士把握機會參觀，共同探索水資源產業的最新趨勢與永續商機。展覽期間憑預先登記 QR Code 可至櫃台換證免費入場，更多展覽資訊請至

官網查詢：www.taiwanintlwaterweek.com。