裕民風能航運攜手Purus共同成立「UPO」　布局亞太離岸風電市場

裕民航運旗下裕民風能公司(U-Ming Marine Offshore，以下簡稱 UMO)與英國Purus集團旗下全球離岸能源海事服務領導企業共同宣布成立合資公司UPO Holdings Co., Ltd.(UPO），加速拓展台灣及亞太區離岸風電市場布局。此國際合作將於 「2025 台灣國際風能展」正式亮相，象徵跨國海事合作與能源轉型發展揭開新篇章。

UPO已訂製兩艘客製化的全新VARD 419型海洋風電運維母船(Commissioning Service Operation Vessels, CSOV)，船舶長度88公尺，專為台灣海域嚴峻風、流、浪條件設計，並搭載多項業界領先的設備與技術：

˙Seaonics全電動Walk-to-Work（W2W）三度空間動態平衡廊橋，提供安全高效之人員通行方案。

‧先進DP2動態定位系統，確保於惡劣海況下船舶船位的恆定性及保持高精準操控。

‧油電混合動力推進系統，有效降低排放並降低燃油消耗。

‧可容納最多120名乘客的舒適住艙，包括最多 93位技術人員，支援船舶能在風場長時間作業。

‧「ClimateMax」空調與濕度控制系統，提升乘客於熱帶海域環境舒適度。

‧智慧化船載監控及安全管理系統，提高營運彈性與可靠度。

兩艘新船預計自2027年起陸續交付，將使UPO成為亞太區綠色離岸運維創新之新標竿。

「UPO的成立並非僅止於股權合作，而是一項共同擘劃亞太清潔能源未來的戰略承諾。」UPO 董事長徐國安表示，「憑藉遠東集團雄厚資源、裕民航運深厚海運經營能力，以及Purus 在離岸風電領域的專業優勢，我們正為臺灣與綠能世界搭建連結的橋樑。此合作不僅是引進船隊，更代表企業積極推動台灣能源轉型與永續發展的重要實踐。」

UPO的成立展現台灣離岸風電產業邁向專業化、國際化及永續發展之決心。憑藉堅強股東支持與前瞻性船隊策略，UPO將成為亞太區最值得信任的離岸風電合作夥伴之一，在長期產能穩定、技術創新與環境永續等面向發揮深遠影響，成為打造潔淨能源轉型最堅實後盾。

該公司表示誠邀產業合作夥伴蒞臨「 2025 台灣國際風力能源展 --UPO展位(4樓N區1104)」，共同見證裕民與Purus聯手推動亞太離岸風電邁入下一階段成長。