輝達都沒他會漲！00877今年以來狂飆99%！專家：陸股基期並不高！

▲全球AI產業鏈擴張，推升相關零組件與資料中心投資動能。（圖／unsplash）

財經中心／綜合報導

最近AI話題炒得沸沸揚揚，從ChatGPT到各種自動化工具，大家對人工智慧的討論從辦公室一路延伸到投資市場。隨著各大科技公司加碼投入AI算力建設，相關供應鏈的表現也受到矚目。這波趨勢中，復華中國5G ETF（00877）的表現特別亮眼，10月27日股價創下新高，吸引不少投資人注意。

AI產業升溫 資本支出帶動供應鏈動起來

目前AI已從開發階段走向商業化，像是聊天機器人、語音助手等應用需求大增，也讓企業急著擴充AI伺服器和資料中心的運算能力。像AI公司Anthropic就宣布，將向Google採購上百萬張TPU晶片，未來兩年建置超過一GW的算力，投資金額上看數百億美元。

這類消息顯示，AI發展不只是口號，實際建設正在快速推進，而這也帶動了整個AI供應鏈的發展，像光通訊模組、電路板、記憶體等關鍵元件需求大幅上升。

00877 ETF成分股多與AI供應鏈重疊 搶占成長機會

對上班族來說，要逐一挑出這些受惠個股並不容易，但透過ETF就能簡單參與整體產業的成長。00877中國5G ETF主要投資在中國的5G及科技相關企業，成分股中包括很多跟AI產業鏈相關的公司，例如做PCB的、光通訊模組的、記憶體供應商等。

這些企業不僅參與中國的5G與AI建設，也有機會接到來自北美大型AI公司的訂單。也就是說，透過這檔ETF，有機會間接參與全球AI浪潮的投資機會。

ETF投資方式適合忙碌族群 分散風險又能跟上趨勢

和買個股不同，ETF屬於一籃子股票的投資工具，可以降低單一產業或公司表現不如預期的風險。對平時工作忙、沒時間看盤的上班族來說，ETF是一種相對省時、省力的方式。

不過還是要提醒，每種投資工具都有風險，像00877這類主題型ETF，雖然有成長潛力，但也可能受到政策、匯率、市場波動等影響。因此，投資前建議先了解商品內容，評估自己能不能承受相關風險。

想跟上AI趨勢又不想自己挑股或盯盤太緊，像00877這種跟AI供應鏈有關的ETF，的確是一個可以參考的選項。不過別忘了，投資不是保證賺錢，也不是越早買就一定贏，還是要做足功課、按部就班。

