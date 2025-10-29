爸媽看這！普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式

▲普發現金1萬元即將開放登記。（圖／記者許力方製）



記者許力方／台北報導

全民普發1萬元將在11月5日（下周三）開放登記，11月12日陸續入帳，但領取規定中「13歲以上未成年者」家長無法代領，數發部為此發布說明，仍引發部分民怨爭議，財政部今天（29日）特地發布懶人包，一張圖教懂家長們3種管道可以領取孩童的現金。

財政部指出，普發現金3種管道可領取，分別為登記入帳、ATM領現及郵局臨櫃領現3種方式，登記入帳將於11月5日開放預登記，11月17日起開放ATM領現，11月24日開放郵局領現。

至於未滿13歲、13歲以上未成年人的1萬元如何領取？財政部特別說明，本次普發現金比照上一次普發代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。

13歲以上未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

▼孩童1萬怎麼領？一張圖看懂3方式。（圖／財政部）

