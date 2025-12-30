怡利電宣佈斥資11.6億元　收購統亞電子100%股權

▲怡利電。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

車電廠怡利電（2497）今日舉行重大訊息記者會，宣佈董事會決議通過以現金方式，取得統亞電子科技股份有限公司100%之股權案。

怡利電表示，為拓展本公司業務版圖、強化市場競爭力並產生策略綜效，以新台幣11.6億元取得統亞電子科技股份有限公司100%之股權。怡利電向統亞電子科技股份有限公司全體股東，取得其所持有之全數統亞電子股份，並與統亞電子全體股東簽訂「股權收購(買賣)協議」。本交易完成後，本公司將持有統亞電子已發行股份總數100%。

怡利電表示，為進行本交易並簽訂股權收購(買賣)協議，本公司委託鴻翔會計師事務所執行盡職調查（Due Diligence），並針對本交易之策略必要性與綜效分析、盡職調查結果摘要、估值分析與取得價格、交易方式及時間、資金計畫、風險評估與應對策略出具專業意見。

怡利電也指出，針對本交易之價金，依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第10條及本公司取得或處分資產處理程序第6.1.2條規定，已取得統亞電子最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考，且已洽獨立專家勝傑會計師事務所塗勝傑會計師就交易價格之合理性出具合理性意見書，確認本交易以新台幣11.6億元整取得統亞電子100%股權（共計10,000,000股，每股116元），介於合理價值區間內，本交易之股份買賣價金尚屬合理。