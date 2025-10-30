台積電創高領漲！5檔台股ETF活跳跳　2主動式標的入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股多頭氣盛！在美股走高、輝達年度GTC大會登場釋出AI利多消息、美中貿易爭端和緩等訊息驅動下，加權指數於10/29再創新高，終場收在28294.74點，單日上漲345.63點，漲幅為1.24%，護國神山台積點也同步改寫盤中與收盤新高紀錄，收在1505元，上漲30元、漲幅為2.03%，連帶台股ETF表現大多也跟著水漲船高。

進一步統計10/29漲幅前五強的台股ETF，以00982A主動群益台灣強棒上漲2.49%拔頭籌，其次為富邦科技（0052），漲幅為2.26%、0053上漲1.82%、00985A上漲1.76%、00881上漲1.74%。值得一提的是，00982A持有台積電比重僅4.84%，另外4強產品的台積電持股比重則在25~71%間不等，可見在多頭行情下，主動式ETF靈活選股策略，還帶來了錦上添花效果。

財富管理專家表示，主動式ETF在操作上透過研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，在市場震盪時，可將穩健防守型的部位提高以抵禦波動，而在牛市時則可彈性增持成長型標的來創造超額報酬。

00982A在10/29表現突出，觀察其主要持股，台積電雖非最大持股，但仍名列前十大，持股比重近4.84%，不過其他持股如致茂（2360）、京元電子（2449）佔比分為5.17%、3.3%，於10/29分別上漲6.2%與9.81%，亦為貢獻績效上行的功臣。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，後市來看，隨著AI技術及相關應用持續發展，包括AI基建支出上修、新一代GPU問世量產，有助帶動相關零組件出貨需求，加上消費旺季來臨，皆有利於電子強勁出口動能有望延續，因此整體而言仍看好台股表現延續。在產業配置上，電子股仍為布局重點，AI概念如晶片製造、IC設計、伺服器組裝值得關注，其他如低軌衛星、電力設備等亦可留意。