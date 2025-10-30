旺宏、玉山金利空嚇跑外資　名列今日賣超冠亞軍

▲旺宏董事長吳敏求。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

記憶體股旺宏（2337）連9季虧損、金融股玉山金（2884）併購重訊揭露爭議未解，外資今（30）日出手對兩檔倒貨各5.3萬張與4.02萬張，位居賣超排行冠亞軍，面板廠友達（2409）則遭倒貨2.54萬張名列第3。

旺宏因連9季虧損，連4天飆漲止步，今日殺聲隆隆，終場以跌停價34.65元作收，成交量維持在23.97萬張大量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依旺宏公告，第3季毛利率13.5%，季減2.1個百分點、年減15.4個百分點；稅後淨損8.62億元，每股虧損0.47元。累計前3季稅後淨損30.11億元，每股虧損1.62元。

旺宏董事長吳敏求29日法說會上坦言對公司第3季營運表現不滿意並致歉，預計自11月起「重出江湖」，親自整合研發與製造團隊、提升工廠效率，目標在一年內讓營運明顯改善。

除了旺宏以外，金控股玉山金在三商壽（2867）整併案的重大訊息揭露爭議引發立法院討論，玉山金今日遭外資賣超4萬零246張，本周來「天天賣」，連續4個交易日賣超量高達22萬4927張，今日股價失守30元大關，以29.8元作收。

依證交所揭露30日外資賣超上市個股排名：旺宏5萬2982張、玉山金4萬245張、友達2萬5385張、光寶科（2301）1萬8086張、南亞科（2408）1萬1677張、台達電（2308）7832張、華航（2610）7196張、群創（3481）6669張、遠東新（1402）6199張、廣宇（2328）6114張。

而在今日外資買超排行上，依序為：力積電（6770）4萬7777張、聯電（2303）2萬零144張、康舒（6282）1萬6675張、晶豪科（3006）1萬5975張、緯創（3231）1萬4339張、神達（3706）1萬3230張、兆豐金（2886）1萬零821張、中工（2515）1萬零158張、凱基金（2883）9594張、日月光投控（3711）8340張。