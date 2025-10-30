從關稅股災一路撿到主升段　達人教戰1招追漲也睡得著

▲Google因反壟斷訴訟股價受壓抑，施雅棠看好公司補漲行情加碼。

美股投資達人施雅棠，6年前從警官退休時年僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早從職場畢業。近2年隨著AI趨勢發展，美股持續創新高，他的資產也一路攀升。令人好奇，在指數驚驚漲下，他的追漲操作及選股策略有何訣竅？

今年4月關稅股災，施雅棠透過2指標：台股融資維持率及AAII投資人情緒指數，逢低進場撿便宜，買進市值型美股ETF、QQQ（納斯達克100指數）。

而隨著大盤從反彈行情進入多頭主升段，台股融資餘額攀升，市場資金回籠，此時領先創高族群，成為施雅棠個股加碼重點，「一直到台股融資餘額回到前波高點時，就要提高警覺，操作趨向保守。4月股災前，台股融資餘額約3200多億元，目前在2900億左右，還算安全。」

「每一季，我都會挑出近3個月表現最亮眼的產業，並研究該產業前3名公司。」他指出，像過去1年，核能、軍工及AI產業，有政策推力，也有市場需求，具有很強吸引力。「先觀察整體產業鏈，再去找具代表性的公司；通常一個產業走強，領頭羊會先動，然後再擴散。強勢產業中的強勢股，投資勝率永遠最高。」

事實上，這波多頭回升，GOOG（字母公司）就成了他的加碼主力。「先前Google因美國司法部反壟斷訴訟，股價受壓抑；另外，市場也擔心AI工具會分食搜尋流量，使Google本益比僅有20多倍，相較微軟35倍、輝達超過40倍，算是明顯折價。」施雅棠看好Google從被低估到補漲，便從5月中、股價160至170美元附近開始進場，一路分批買，近期GOOG股價則創歷史新高、達260美元。

另外，2024年第3季AI及軍工題材火熱且表現凸出，施雅棠便鎖定PLTR（帕蘭泰爾）出手，「我從30多美元開始買，一路追漲，平均成本70多美元，目前股價約184美元。」他解釋，個股創新高過程中未必會一路漲，有時會拉回、洗籌碼。而為了讓心態保持穩定，不輕易被洗掉，施雅棠指出，資金進場節奏是關鍵。

「追高絕不是一次性全押，因為遇到波動容易動搖；較好的做法是分批進場，例如原本要投入10%資金，可先進一半、投入5%；當股票上漲，至少還有5%資金參與；若股價拉回、洗盤後重新再上，則可繼續投入剩下資金，這樣做能大幅減緩心理壓力。」他說。

或透過單筆及定期定額雙管齊下策略，減輕追高心理負擔。例如，投資人手邊有30萬元，可先一次投入，之後再透過定期定額方式進場。「多頭行情下，指數勢必越漲越高，若一直想著回檔再進，通常是等不到的。倒楣一點，剛買進就出現突發狀況，市場大跌，即便如此，還可透過定期定額投入，降低成本。」

施雅棠強調，投資人若持續等低點、猶豫不前，往往會錯過整段行情；因為強勢股就是一旦突破新高，還會更高。透過資金控管，先布局一半，等回檔再加碼策略，無論市場短期如何震盪，投資人都能睡得安穩。



