富邦獨董受邀至矯正署演講！陳建宏：幫一個受刑人=救一個家庭

法務部矯正署為強化所屬公職人員對人權保障等議題的認識，特於今（30）日邀請富邦人壽獨立董事陳建宏蒞臨該署進行演說，課程內容豐富，並對獄政管理思維有亟大助益，獲得聽眾一致好評！

陳建宏是行政院指定的國家人權講座，長期重視社會安全網、被害者人權、監所教化、打詐防詐、婦幼安全等議題，亦關心藝文教育、人口老化、金融公平待客、環境保育、企業ESG、動物權益，且不時身體力行，以實際行動在法案政策上提出建言，並參與多項公益活動，近期更獲教育部頒獎，頗受各界肯定！

陳建宏認為，獄政管理與監所人權，因受刑人在社會觀感上比較不討喜，相較於其他議題，較為缺乏友善地關注，在爭取資源與人員充實上，阻力也較大，只是受刑人若無法在服刑期間獲得有效的矯正，服刑期滿又繼續犯罪，等同國家人民徒耗時間與預算，卻換得一個沒有減少罪犯的結果，情何以堪？職是之故，若從降低再犯率、減少社會防治犯罪成本等角度思考，獄政是一項不容忽視的重要課題。

陳建宏提到，監所管理人與受刑人之間，某種程度類似教師與學生的關係，唯有老師在身心靈上健康、具備相關的法律知識、人權認知，且對於學生的個性、特質等，有基本的理解與認識，並輔以專業所學，因材施教，師生彼此才能信任，並能有效地溝通，在教導與管理上才會事半功倍，受刑人才更有可能發自內心地調整心態，重新了解法秩序的重要性，並對社會規範有更高的信服度，

講堂上，陳建宏提醒，不同受刑人可能潛藏著自閉、過動、憂鬱等特質，建議管理者可察覺不同族群的光譜訊息，並以其所能理解的技巧互動，定能獲得迴響及共鳴，減少不必要的誤解與衝突，可有效舒緩管理者的壓力與負荷。

人在公門好修行！陳建宏鼓勵到場的每位公職人員秉持正向思維，一個受刑人的改變，對社會有重大的影響，我們能拯救的不只是迷途者本身，還有他的家庭，而更生人回歸社會，洗心不再犯罪後，國家不用再承擔犯罪行為所帶來的鉅額成本，便能把有限預算投入更重要的建設與社福，這是一件非常偉大的成就，我們談人權，不僅僅是理論，更需要以容易理解的方式去實踐。

除了法令講解、最新監所人權的觀念介紹外，陳建宏也不諱言地指出，監所管理是極具挑戰的工作，國家有義務給予更充裕的資源提升軟硬體，並吸引優秀管理人才長期投入、傳承經驗，這是一項非常有意義的投資，更是社會安全網不可或缺的一環，非常需要各界的重視努力！