搶攻AI伺服器市場　崴寶精密預計11月底掛牌上櫃

▲崴寶精密董事長姚旭初。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

崴寶精密（7744）預計將於11月底正式掛牌上櫃，崴寶2014年創立，由三位擁有逾20年機械零組件製造與組裝經驗的合夥人共同創立，專注於精密注塑、沖壓、CNC 機械加工、壓鑄、表面處理及整合組裝等核心技術。團隊長期深耕國際市場，並以「一站式整合服務」協助客戶從設計、樣品開發、供應鏈整合到量產交付，縮短產品上市時程，提升全球競爭力。崴寶精密目前的客戶涵蓋 AI、雲端運算、車用電子、生醫科技、金屬3D列印及消費性電子等高成長產業，充分展現公司客戶多元佈局之成果。

目前崴寶精密的海外生產基地主要分布於中國東莞及越南北寧省，產能比例約為中國 70%、越南 30%。為迎接未來市場需求，公司已於越南北寧省取得約6,340 坪的新建廠基地，首期工程預計於 2026年第二至第三季投產，並以模具事業為建置首要目標，補足越南當地供應鏈缺口，預期可大幅提升公司生產效能。

此外，公司董事會亦決議增資越南廠 700 萬美元（約新台幣 2.11 億元），投入新建廠工程建置。隨著新廠第一期啟用，預計產能結構將優化至中國及越南分別佔 40% 及60%，形成更具韌性與靈活度的全球製造版圖。

崴寶精密目前股本為 2.87 億元，受惠於 AI 與雲端資料中心對精密機構件的強勁需求，2024年稅後純益達 3 億元，年增 38.24%，每股純益（EPS）10.72 元，連兩年突破 10 元大關。

崴寶精密2025年上半年營收 10.64 億元、毛利率 39%、稅後純益 2.07 億元，年增 97.79%，EPS 達 7.22 元。9月營收再創新高，達 1.97 億元、月增 64.19%，2025年前九月累計營收 17.28 億元，已超越 2024年全年，年增高達 75.55%。