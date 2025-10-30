ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鴻海科技日「3款限定伴手禮」曝光　聯名盥洗包、鈦輕水瓶搶先看

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

▲鴻海科技日30日公布限定伴手禮。（圖／翻攝鴻海科技集團，下同）

記者陳瑩欣、鄒鎮宇／台北報導

鴻海科技集團30日於臉書公布2025年鴻海科技日的貴賓專屬伴手禮，將於11月21日開幕活動首度亮相。今年禮品延續支持台灣品牌的理念，攜手中華航空推出聯名旅行盥洗包，並與台南在地品牌「鈦萬德」合作打造純鈦輕水瓶，還有實用的輕量肩背包。鴻海強調，這些伴手禮不僅展現創新設計，也體現永續環保的精神。

今年3款限定好禮包括，與「鈦萬德」聯手推出的鈦輕水瓶，瓶身以純鈦製成，外觀呈現未來感銀色，具備輕巧、耐用且抗腐蝕的特性，兼顧環保與日常實用性。第二項則是鴻海與中華航空共同設計的旅行盥洗包，造型簡約洗鍊，容量適中，象徵從台灣出發、連結全球的精神，為旅程增添儀式感。最後是輕量肩背包，採用耐用布料與多夾層設計，無論肩背或手提皆適合通勤、差旅及各種活動，方便收納且造型俐落。

至於如何獲得這些限定禮品，鴻海表示，11月21日開幕活動採邀請制，受邀貴賓參加並於鴻海科技日App填寫滿意度問卷後，即可獲得伴手禮。此外，本場次將抽出100位股東粉絲參加，民眾則可於11月22日開放參觀日下載HHTD App完成報名，並於現場完成集章任務，就有機會抽中精美禮品。

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

▲▼鴻海科技日限定伴手禮曝光　聯名旅行盥洗包、鈦輕水瓶搶先看。（圖／翻攝鴻海科技集團）

