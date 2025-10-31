ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電喊1800元！　達人揭「追高戰術」空手上車

陳喬泓認為，AI不僅是長期趨勢，更是實質題材。

▲陳喬泓認為，AI不僅是長期趨勢，更是實質題材。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股自4月後強勢反彈、上漲，短短7個月從17,306 點一路飆上10月30日的28,287點（10/30收盤），漲幅超過6成，寫下驚人紀錄；而這波資金行情看來還未結束，繼股市老先覺杜金龍喊年底3萬點後，投資達人陳喬泓也認為，根據邏輯推論，台股確實有實力達到3萬點。

台股自4月對等關稅股災後展開猛烈上漲攻勢，這波來勢洶洶的行情，讓勇敢進場的投資人收穫豐碩，也見證「一山還有一山高、一高還有一高高」的資金潮威力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

市場樂觀氛圍高漲，擅長技術分析和波浪理論的資深分析師、股市老先覺杜金龍率先喊出「年底3萬點不是夢」，投資達人陳喬泓也分析，台股3萬點確實有依據的。

「年底挑戰3萬點，或許真的不是夢，台股有這個實力。」陳喬泓說，台積電第3季EPS（每股盈餘）約17.44元，預估明年全年可望達75元，若以本益比25倍計算，股價有望上看1,800元，而台積電10月30日收盤價為1,505元，仍有約300元的上漲空間。

「以台積電每漲1元貢獻大盤8點計算，光靠台積電，就能推升指數約2,360點。」換句話說，只要台積電股價來到1,800 元，指數自然有機會突破3萬點，「而這僅僅只靠台積電的推力。」陳喬泓解釋。

除了AI基本面強勁，全球資金行情也大力助攻，陳喬泓說，Fed（美國聯準會）啟動降息循環，對成長型科技股形成重大利多；同時，全球四大CSP廠（Google、Amazon、Microsoft、Meta ）持續擴大AI資本支出，「AI是長線趨勢，是實質題材，只要科技巨頭沒有縮減資本支出，這波行情就有支撐。」他笑說，現在真的看不到明顯利空。

不過，陳喬泓提醒，目前市場呈現「兩個極端世界」，AI概念股漲勢驚人，但傳產與非AI科技股仍在季線下掙扎，「AI族群漲得凶，傳產和非AI科技股卻還在打底，要吃到年底這段行情，選股變得非常關鍵。」

他表示，自4月以來勇敢緊抱持股的投資人，若已經收穫一大段報酬，現在要做的是穩住戰果；「AI題材依舊是投資主軸，持股比重可維持在5成，若手中個股漲多，可部分調節轉入防禦性標的，如高股息ETF，比重約3成，此外保留2成現金，等回檔時加碼。」

此波多頭行情對空手者來說無疑是煎熬，陳喬泓說，空手者不必焦急追價，可鎖定具備AI競爭力的主流股，如台積電、川湖、奇鋐、台達電，等股價回檔10%到15%再佈局，建議分散5到10檔，降低風險，若想以指數型ETF參與，能等大盤回檔5%到10%再加入。


更多鏡週刊報導
追高戰術2／AI牛市全速前進！　史丹佛博士揭美股年底再創新高3理由
追高戰術3／台股驚漲照樣天天買　財金教授親授「零壓上車法」穩賺不怕高
搶進AI黃金ETF 1／親民價好香！0052一拆七　3.5萬就能入手

關鍵字： 鏡週刊台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【功德一直扣？】男示範朗誦《南無寶可夢真經》　網友：唸完迴向給小智？

推薦閱讀

11季新高！封測龍頭日月光Q3每股賺2.5元　優於市場預期

11季新高！封測龍頭日月光Q3每股賺2.5元　優於市場預期

半導體封測龍頭 日月光投控（3711）今（30）日舉行法說會並公布2025年第3季財報，受惠AI、高效能運算（HPC）應用需求持續升溫，帶動先進封裝與測試業務強勁成長，單季稅後淨利達 108.7億元，季增45%、年增12%，創下近11季以來新高，每股盈餘（EPS）2.5元。公司預期，全年封裝測試與材料業務美元計價營收可望年增超過20%，超越原訂目標。

2025-10-30 17:00
玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

玉山金（2884）併購三商美邦人壽（2867）捲入重大訊息揭露不確實的「摸黑交易」爭議，金管會允諾由證交所一週內調查清楚，不過專家認為，公司遲未向股東說明併購進度，與雙方價格喬不定有關，玉山金董事會對併購開價不肯買單。

2025-10-30 15:33
普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

全民關注的「全民＋1政府相挺」普發現金即將登場，LINE Bank、台新銀、元大銀、玉山銀等四家銀行公布抽獎活動，登錄民眾可抽現金、iPhone 17，獎金最高達11萬元，還有各類優惠券。

2025-10-30 13:05
記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

DRAM（動態隨機存取記憶體）產業旺，財政部今（30）日指出，今年前9月台灣出口DRAM金額飆至115億美元，年增率99%，電腦零附件（含記憶體模組）出口239億美元，年增1.3倍，雙創新高。

2025-10-30 16:25
聯準會降息一碼營造資金寬鬆　股市高檔震盪

聯準會降息一碼營造資金寬鬆　股市高檔震盪

美國聯準會（Fed）於本次會議宣布降息1碼，聯邦基金利率下調至3.75%～4%區間，符合市場預期，國泰世華銀表示，聯準會持續降息帶動資金環境寬鬆，且第三季財報獲利優於預期比例高達八成，帶動美股創高；不過，高評價水準恐加劇震盪，然而AI趨勢發展處於「初段」而非「終段」，宜逢波段拉回之際分批布局。

2025-10-30 14:42
美對中調降10%關稅　大攬貨商估本季貨量就會回升、但實質幫助不大

美對中調降10%關稅　大攬貨商估本季貨量就會回升、但實質幫助不大

川習會落幕，美國總統川普今(30)日會後在空軍一號上接受媒體時表示，美方已決定將芬太尼危機所祭出的關稅降至10%，立即生效，代表美國對中國大陸的關稅稅率，將從57%降至47%。對此國內兩家超大型攬貨公司、台驊控股創辦人顏益財與大型非上市櫃攬貨公司負責人都認為，本季內就會見到貨量回升，運價也有機會再調升，但實質幫助不大。

2025-10-30 14:39
台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

台股今（30）日高檔震盪，盤中數度翻黑，但網通股智邦（2345）受惠市場看好AI需求，獲美系外資出具報告力挺，盤中卻逆勢走揚挺進千金股俱樂部，為上市櫃第27檔千金股。

2025-10-30 12:27
11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

虛擬資產法送進立法院，而各國加速穩定幣納管，今（30）日財委會立委關心金管會對於穩定幣、加密幣監管態度為何？金管會主委彭金隆表態對虛擬資產市場發展態度是「循序漸進、謹慎友好」，專法上路將採類金融機構的「高度監理」，今年來已對11家幣商，合計開罰了1300萬元。

2025-10-30 12:13
快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

快訊／符合預期！日央維持利率不變　日圓匯價微貶

日本央行今（30）日宣布維持隔夜利率在0.50%不變，符合市場預期，日央隨即發布報告指日本的實際利率處於相當低的水準，經濟前景面臨的風險偏向下行。

2025-10-30 11:37
玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金挨批「摸黑交易」併三商壽　朝野立委砲轟金管會急喊一周內查清

玉山金（2884）競標三商美邦人壽（2867，三商壽）重大訊息公告陷入延遲揭露、摸黑交易的爭議，立委賴士葆今（30）日在財委會上轟金管會不作為成「路人甲」，金管會主委彭金隆否認這項說法，說明按程序證交所約需1周時間調查。

2025-10-30 11:27

讀者迴響

熱門新聞

玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

9.2萬人領錢！　綜所稅第2批退稅款15.4億元今入帳

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

鴻海科技日「限定伴手禮」曝光　3款好物搶先看

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

稀土管制與港口費暫停一年　謝志堅：中美這一年會各自做好準備

四維航旗下綠舞飯店估今年減虧近三成　第四季搶攻普發金商機

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看　ATM、數位帳戶搶好康

玉山金併三商壽爭議　專家曝「價格喬不定」導致未重訊

碼頭缺工嚴重已經無法24小時作業　我港口競爭力長期下滑

玉山金併三商壽「每股8.2元」傳已確定　3件事待議

領取股東紀念品更便利　金管會核准集保eGift服務

11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

群聯等6家半導體廠獲經濟部補助　估帶動981億產值

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

旺宏、玉山金利空嚇跑外資　名列今日賣超冠亞軍

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366