股東會紀念品一鍵領　集保eGift服務明年3月上線

▲集保結算所eGift明年3月上線。（圖／集保提供）

記者巫彩蓮／台北報導

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線。

每年股東會旺季，股民排隊領股東紀念品已是常態，為了免去民眾排隊之苦，集保結算所規劃推出eGift服務，未來發行公司股東會如採用eGift，則符合持股條件的股東於完成電子投票且未交付委託書，可於指定期間登入電子投票平台線上領取股東會紀念品，此舉不僅免除現場排隊及地點限制的不便，亦提升股東參與股東會與使用電子投票意願，減少紙本及物流浪費，實現高效、便捷且節能減碳的股東服務體驗。

eGift服務主要適用於票券類股東會紀念品，例如：超商商品卡、交通票券及餐廳折價券，可供股東在線上領取，如果像保温瓶、雨傘、環保保鮮盒等實體贈品，仍無法透過eGift系統發放。

集保結算所董事長林丙輝表示，eGift服務是集保結算所推動金融數位化的重要里程碑，協助發行公司打造高效率、低碳且便利的股東會數位服務生態系，帶動臺灣資本市場的永續與數位轉型。為鼓勵千股以上股東，採用電子投票出席股東會，集保結算所同步推出「千萬抽獎」活動，凡符合條件的股東，在完成電子投票後，除可領取發行公司原有紀念品外，還可獲得集保結算所提供的抽獎機會。



